Про це пише 24 Канал із посиланням на представництво Президента України в Криму.
Що відомо про смерть Бекірова?
За активну громадську діяльність, яка сприяє захисту прав і свобод громадян та зміцненню української державності у грудні 2022 року указом Президента України Едему Бекірову призначено державну стипендію імені Левка Лук’яненка.
Для нас Крим – це просто вище нема, найвища точка, апогей, так скажу. І все, що відбувається з Кримом – це наш біль, це наша трагедія,
– казав активіст.
У відомстві підкреслили, що попри хвороби, з якими він боровся багато років, Едем Бекіров відвідував частину сім'ї, яка залишилася в окупованому Криму. Під час одного з візитів у 2018 році на адмінкордоні його затримало ФСБ, а згодом звинуватило у "зберіганні вибухових речовин". Завдяки численним зусиллям Україні вдалося звільнити Бекірова з російського полону у рамках обміну у 2019 році.
Під час перебування в ізоляторі у Сімферополі здоров'я активіста погіршилося. Навіть після звільнення, попри низку перенесених операцій, йому ставало гірше. У квітні 2022 року Едема Бекірова вдалося евакуювати до Стамбула на лікування. Однак після тривалої хвороби 24 листопада він помер в одній з місцевих лікарень.
"Він був втіленням незламної гідності, людиною, яка не схилила голови перед російською окупацією. Його незламна воля стала прикладом для всіх, хто бореться за Крим", – наголосили в представництві Президента.
Що про Едема Бекірова писали раніше?
У 2019 році Бекіров заявив про намір розпочати голодування. Причиною стало різке погіршення стану його здоров'я, що стало результатом неправомірної поведінки співробітників СІЗО, де його утримували на той момент.
Тоді стан активіста був стабільно важкий.
У 2021 році Бекіров звернувся до Володимира Зеленського. Він закликав Президента сприяти поверненню додому українців, яких продовжує незаконно утримувати Кремль.