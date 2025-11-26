Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представительство Президента Украины в Крыму.

Смотрите также Россияне убили декоратора Вадима Тупчия, который работал над "Шоу долгоносиков"

Что известно о смерти Бекирова?

За активную общественную деятельность, которая способствует защите прав и свобод граждан и укреплению украинской государственности в декабре 2022 года указом Президента Украины Эдему Бекирову назначена государственная стипендия имени Левка Лукьяненко.

Для нас Крым – это просто выше нету, высшая точка, апогей, так скажу. И все, что происходит с Крымом – это наша боль, это наша трагедия,

– говорил активист.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на болезни, с которыми он боролся много лет, Эдем Бекиров посещал часть семьи, которая осталась в оккупированном Крыму. Во время одного из визитов в 2018 году на админгранице его задержало ФСБ, а впоследствии обвинило в "хранении взрывчатых веществ". Благодаря многочисленным усилиям Украине удалось освободить Бекирова из российского плена в рамках обмена в 2019 году.

Во время пребывания в изоляторе в Симферополе здоровье активиста ухудшилось. Даже после освобождения, несмотря на ряд перенесенных операций, ему становилось хуже. В апреле 2022 года Эдема Бекирова удалось эвакуировать в Стамбул на лечение. Однако после продолжительной болезни 24 ноября он умер в одной из местных больниц.

"Он был воплощением несокрушимого достоинства, человеком, который не склонил головы перед российской оккупацией. Его несгибаемая воля стала примером для всех, кто борется за Крым", – отметили в представительстве Президента.

Что об Эдеме Бекирове писали ранее?