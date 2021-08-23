Бывший пленник Кремля 23 августа пообщался с президентом после открытия офиса Крымской платформы. Он расположен в центре Киева.

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Бекиров поблагодарил Зеленского и его команду за то, что власть не забывает Крым. "Это часть Украины и она обязательно вернется. Крым есть, был и будет украинским", – подчеркнул крымскотатарский активист. Он попросил, чтобы уполномоченный по правам человека Людмила Денисова также принимала участие в международных переговорах. Мол, она обладает всей необходимой информацией, связанной с Крымом и украинскими политзаключенными.

Надо освободить политзаключенных. Надо, чтобы все они вернулись домой. Потому что у них семья есть, дети. Все ждут вашей помощи. Вашей, а также со стороны международного сообщества,

– отметил бывший пленник Кремля.

Он также отметил, что нужно отдать должное Министерству иностранных дел Украины. Ведь там проделали уникальную работу и собрали политических лидеров со всего мира Киеве (говорится о саммите Крымской платформы). "Они приехали. Они знают, что есть Украина, что здесь работает команда. Это очень хорошо, еще такого у нас не было", – подытожил активист.

Обратите внимание! Ранее Зеленский говорил о поддержке детей украинских политзаключенных. В частности, в отношении них обсудят возможность льготного поступления в вузы.

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