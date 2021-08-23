Колишній бранець Кремля 23 серпня поспілкувався з президентом після відкриття офісу Кримської платформи. Він розташований у центрі Києва.

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Бекіров подякував Зеленському та його команді за те, що влада не забуває Крим. "Це частина України й вона обов'язково повернеться. Крим є, був і буде українським", – наголосив кримськотатарський активіст. Він попросив, аби уповноважена з прав людини Людмила Денісова також брала участь у міжнародних переговорах. Мовляв, вона володіє усією необхідною інформацією, пов'язаною з Кримом та українськими політв'язнями.

Треба звільнити політв'язнів. Треба, щоб усі вони повернулися додому. Бо у них сім'я є, діти. Всі чекають вашої допомоги. Вашої, а також з боку міжнародної спільноти,

– зазначив колишній бранець Кремля.

Він також наголосив, що потрібно віддати належне Міністерству закордонних справ України. Адже там проробили унікальну роботу та зібрали політичних лідерів зі всього світу Києві (мовиться про саміт Кримської платформи). "Вони приїхали. Вони знають, що є Україна, що тут працює команда. Це дуже добре, ще такого у нас не було", – підсумував активіст.

Зверніть увагу! Раніше Зеленський говорив про підтримку дітей українських політв'язнів. Зокрема, щодо них обговорять можливість пільгового вступу до вишів.

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