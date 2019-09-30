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      Звільнений Бекіров звернувся з потужною промовою до кримських татар: відео

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      Звільнений Бекіров
      Звільнений Бекіров / 24 канал

      Кримськотатарського активіста Едема Бекірова звільнили з російського полону 7 вересня у рамках великого обміну. Активіст заявив, що кримські татари повинні боротися з подвійною силою, щоб всі політв'язні повернулися додому.

      Едем Бекіров заявив у відеозверненні, що буде робити все, що в його силах, і всіляко допомагатиме кримським татарам, зокрема політв'язням.

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      Вони принесли чистоту нашого народу навіть в ті каземати, в яких вони знаходяться. Вони донесли всьому світу, що кримськотатарський народ чистий, добродушний, миролюбний, без агресії або терористичних ухилів, в яких нас хочуть звинуватити,
      – сказав він.

      Едем Бекіров висловив також підтримку рідним політв'язнів. Він наголосив, що тепер треба боротися з подвійною силою, щоб всі наші хлопці повернулися додому. Активіст вважає, що усі полонені показали приклад кримським татарам, що не треба боятися нічого та треба виходити на суди.

      Адже це неймовірна сила. Вони (російська окупаційна влада – ред. 24 канал) бояться нас, а не ми їх. Вони бояться ось цих хлопців, бо вони їх не зламали і не зможуть зламати ніколи,
      – наголосив Бекіров.

      Звільнений Бекіров звернувся з потужною промовою до кримських татар: відео

      Що відомо про Едема Бекірова?Едем Бекіров – кримськотатарський активіст, що постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року. Бекіров має цукровий діабет та проблеми з серцем. Російські тюремники відмовлялися передавати тяжкохворому бранцю необхідні ліки та возити його на огляди до лікарів. 7 вересня активіст повернувся в Україну у рамках обміну полоненими.

      7 вересня відбувся обмін полоненими. Тоді з російського полону повернулися 35 українців. Серед них – 24 військовополонених моряків, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович, Олег Сенцов, Євген Панов та Едем Бекіров.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Кримські татари Новини Криму Україна – Росія
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