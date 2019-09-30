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      Освобожденный Бекиров обратился с мощной речью к крымским татарам: видео

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      Освобожденный Бекиров
      Освобожденный Бекиров / 24 канал

      Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова освободили из российского плена 7 сентября в рамках большого обмена. Активист заявил, что крымские татары должны бороться с удвоенной силой, чтобы все политзаключенные вернулись домой.

      Эдем Бекиров заявил в видеообращении, что будет делать все, что в его силах, и всячески будет помогать крымским татарам, в частности политзаключенным.

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      Они принесли чистоту нашего народа даже в те казематы, в которых они находятся. Они донесли всему миру, что крымскотатарский народ чистый, добродушный, миролюбивый, без агрессии или террористических уклонов, в которых нас хотят обвинить,
      – сказал он.

      Эдем Бекиров выразил также поддержку родным политзаключенных. Он подчеркнул, что теперь надо бороться с удвоенной силой, чтобы все наши ребята вернулись домой. Активист считает, что все пленные показали пример крымским татарам, что не надо бояться ничего и надо выходить на суды.

      Ведь это невероятная сила. Они (российская оккупационная власть – ред. 24 канал) боятся нас, а не мы их. Они боятся вот этих ребят, потому что они их не сломили и не смогут сломить никогда,
      – подчеркнул Бекиров.

      Освобожденный Бекиров обратился с мощной речью к крымским татарам: видео

      Что известно об Эдеме Бекирове?Эдем Бекиров – крымскотатарский активист, постоянно проживавший в Херсонской области. Российские силовики задержали его на административной границе с Крымом 12 декабря 2018 года. У Бекирова сахарный диабет и проблемы с сердцем. Российские тюремщики отказывались передавать тяжелобольному пленнику необходимые лекарства и возить его на осмотры к врачам. 7 сентября активист вернулся в Украину в рамках обмена пленными.

      7 сентября состоялся обмен пленными. Тогда из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них – 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович, Олег Сенцов, Евгений Панов и Эдем Бекиров.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      Політв'язні Кремля повернулися в УкраїнуПолитзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Крымские татары Украинцы в плену РФ Обмен пленными
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