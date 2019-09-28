О Путине, возвращении Крыма и семье: Сенцов дал большое интервью

Об аннексии Крыма, возвращении украинского полуострова и новой жизни после плена – в программе "Крым. Реалии" рассказал украинский режиссер Олег Сенцов.

Аннексия Крыма : как все происходило

Почему все же удалось аннексировать Крым? Что было слабым местом?

Момент был очень удобно выбран, если бы они делали это раньше, у них бы не получилось. Если бы хотя бы на месяц или два позже, тоже ничего не получилось бы. Момент, когда во время всего Майдана там была очень серьезная пропаганда – и российская федеральная, и местная. Там билборды были с рисунками ребят в балаклавах, которые бросали коктейли, и написано: "Нет фашизму", "Майдан не пройдет" и тому подобное.

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Народ там очень сильно накручивали, поэтому он был изначально агрессивно против событий, происходивших в Киеве. А когда эти события вылились в новую власть, соответственно, народ был настроен на то, что нет, у нас с ними ничего общего нет. А потом, пока войска зашли – все.

Сейчас там многие жалеют... даже не жалеют, а понимают, куда они попали, но уже поздно.

– У вас есть знакомые, которые вам из Крыма говорят, что жалеют?

– У меня нет практически никаких связей. Все мои знакомые, которые в адекватном понимании ситуации, уехали. У меня очень мало осталось знакомых, которые остались там, с которыми можно общаться



Олег Сенцов / Фото "Радио Свобода"

Что Украина могла сделать, но не сделала в 2014 году?

В той ситуации уже без шансов было. Даже если бы во главе страны стояли более решительные и готовые к этому моменту люди, которые были подготовленным руководством, способным на серьезные меры, не было инструментов. Армия была практически развалена, я поддерживал военные части, общался и видел, в каком состоянии наша армия – армии у нас не было на тот момент никакой.

Силовые подразделения СБУ, МВД – после Майдана не совсем были готовы за новую власть что-то делать, потому что до этого они боролись против этих людей. Поэтому момент был выбран, когда Украина как государство была максимально слабой за свою историю, тогда был нанесен удар, и все. Тогда вышло.



Шансов у Украины во время аннексии Крыма было мало

А сделать что-то... можно долго на эту тему теоретизировать, но мне даже кажется, что, что бы мы не сделали – не получилось бы. Возможно, если бы мы защищались более активно, и государство сопротивлялось активнее, в том числе и военным путем, то пролилась бы кровь. Она и так пролилась, просто немного, словно по капле. А если бы больше, то, возможно, Донбасса бы не было. Хотя это теория и можно долго разговаривать... Имеем, что имеем. Поэтому нужно работать от того, что есть, сделать выводы.

Как РФ аннексировала украинский Крым?Все началось 20 февраля 2014 года. Тогда в Украине был Евромайдан, но Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В то же время РФ начала перебрасывать в Крым военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



16 марта в Крыму Путин провел так называемый "референдум" о присоединении полуострова к РФ. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.

Но вы лично и многие активисты тогда боролись. Вы на что-то надеялись, на какую-то подмогу?

В первые дни еще были надежды, что, возможно, еще как-то... но это были больше теоретические шансы. Потом было понимание, ближе к "референдуму" и после "референдума", что нет – ничего не получится. А что делать? Сидеть просто на диване и плакать, обнять голову руками и все?

Мы на Майдан выходили и у нас шансов было мало, все говорили: зачем вы туда идете, у вас ничего не получится, Януковича не скинуть.

Да и нас не так уж и много там было. Получилось! Здесь – да, Путин – это не Янукович, это серьезный соперник. Но ничего, борьба не закончена еще.

Один из крымских политиков, на тот момент премьер-министр Крыма, уверяет на все 100%, что если бы тогда в Крыму ввели военное положение или антитеррористическую операцию, то события развивались бы совсем по другому сценарию.

Кому он отдавал бы приказы.

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Украинской армии, он имел на это право.

Она бы ему покорилась? Бензин у них был в машинах? Вы вспомните, там чуть позже, не в феврале или марте, а в апреле 2014 года, когда пришел приказ отправляться на Донбасс, они доехать не смогли. Машины не заводились, а если заводились, их нечем было заправлять.

Смотрите видео интервью с Анатолием Могилевым:

Немало военных тогда говорили, что ждали приказа. Все же 22 тысячи военных в Крыму на тот момент в непонятной ситуации. Если бы скорее среагировали, дали приказы…

Конечно, не было четких указаний, приказов, они были растеряны, это понятно. Но это не единственная причина. Я еще раз повторю: даже если бы было четкое, более жесткое руководство, более компетентное – армия была бессильна. Да, они, возможно, начали бы сопротивляться, стрелять, но просто заехало бы чуть больше спецназа и всех бы перестреляли. Ну, не всех, одну перестреляли, а другая бы сдалась.

Мы сопротивлялись, потому что не могли сопротивляться. Мы понимали, что шансов нет. Но, если нет шансов, это не значит, что не нужно сопротивляться.

"Крым – это Родина, которую у меня забрали"

Когда вспоминаете Крым, какая картинка в голове или эмоция? Крым – это...

Уже прошлое, к сожалению. Я прожил там всю жизнь, это моя Родина, которую у меня забрали. Это моя жизнь. Там все.

Ваше любимое место отдыха в Крыму?

Там очень много красивых мест. Я могу перечислять бесконечно. В Крыму куда не пойди – везде хорошо.

Вы выросли в Бахчисарайском районе, в селе Скалистом. Есть ли там конкретные воспоминания?

Это моя Родина, это мой дом. Там все мои воспоминания. Я ничего там не выделяю, я там все люблю, все помню, мне там все дорого.

Мы специально для вас "полетали" над скалистым.

Смотрите видео ("Радио Свобода") о родном селе Олега Сенцова:

Узнали?

Да, прикольно, спасибо. Но, если вы думали, что сейчас из меня какую-то ностальгию, слезу выдавите, то нет.

Нет, мы не собирались из вас выжимать слезу.

Музыка соответствовала.

"Крым был не до конца украинским"

Вы прожили всю жизнь в Крыму. Вы чувствовали, что Крым всегда был ориентирован на Россию или это миф?

Это было всегда, к сожалению. Никогда он не был до конца украинским.

Почему? Как вам кажется, как крымчанину, который там жил?

Трудно сказать. Не совсем правильную политику проводила Украина в Крыму. Некоторые вещи делались насильно и неправильно, а некоторые, которые надо было останавливать – наоборот, те, что дали ростки сепаратизму или, так называемому, "русскому миру", не были вовремя остановлены. То есть хорошие, правильные вещи были, делались, но немножко насильно, сверху как бы, официально и не с душой. А вещи, которые были опасны, которые дали потом перспективу всего произошедшего, не останавливались. Но это политика государства, здесь некого винить.



Сенцов: "Никогда Крым не был до конца украинским" / Фото "Радио Свобода"

Люди живут так, как им комфортно жить. И эти 20 с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортной, чем Украина, к сожалению. Это факт. Можно его отрицать, но так и есть.

Эти ростки были заметны для всех? Вы и остальные крымчане замечали?

Конечно. В Крыму было мало Украины и много России – и вот результат.

Про Майдан

Ваши родители – русские, вы – русскоязычный. И вы говорили в интервью, что к 2014 году не раз ездили в Россию и убедились, что путь Украины – это идти в Европу. Что, как вы думаете, вас сформировало как украинца?

Майдан.

А до Майдана?

Был первый Майдан, но я не ездил на него, только поддерживал, как говорится, удаленно следил, смотрел. Это были уже первые ростки.

У меня никогда не было активной гражданской позиции, у меня была активная человеческая позиция, какие-то принципы, по которым я живу. И я обнаружил, что с принципами, по которым я живу, Украина также хочет жить.

В этом мы совпали, и я почувствовал себя гражданином этой страны, как многие, я в этом не одинок. Я немало читал таких высказываний, что многие тогда почувствовали себя на самом деле украинцами, гражданами своей страны, ответственными за ее будущее.

Вы уже раньше говорили, что ваша семья поделена: есть те, кто говорят, что Крым – это Украина, а есть те, кто поддерживают пророссийские настроения. Как вы относитесь ко второй части людей?

Каждый человек – кузнец своего несчастья. Каждый сам выбирает свою жизнь. Я свою выбрал и живу так. Я не комментирую и не оцениваю действия других людей.

Если говорить о военных, СБУшниках, которые переприсягнули России. Как вы к ним относиться?

Человек, который нарушил присягу защищать свою страну, конечно, является предателем. Это юридический факт. Не моральный. Ты дал присягу народу Украины защищать его от агрессии. Агрессия пришла. Где ты был в это время?

"Крым у нас забрали, но мы его вернем"

Мы всегда спрашиваем, а есть ли план деоккупации? Нам не отвечают ни на одном уровне.

А вы не спрашивайте у чиновника, а сами подумайте – а какой у вас план деоккупации, если там Путин сидит? Он его никогда не отдаст, пока он при власти. Это надо понимать.

Значит, надо готовиться к тому времени, когда не будет Путина. И что мы делаем, во-первых, что – во-вторых?

– Вот, это правильно.

Как будем возвращать украинскую ментальность крымчанам?

Большой и сложный вопрос. Который, если честно, не знаю, как решать. Потому что были проблемы уже до аннексии.

И вы знаете другую проблему, что сейчас вытесняют оттуда тех, кто более-менее не согласен с этим. Они сами выезжают, не выдерживают всего этого, этой атмосферы, затхлости. И заселяют приезжими, крымчане местные называют их "понаехавшими". Их уже не одна сотня тысяч, и процесс будет продолжаться. Процесс затянется, и население в основном будет не лояльно к Украине. Это однозначно, и пытаться с ними наладить диалог будет достаточно трудно.

Жизнь – вещь очень интересная, очень изменчивая и никто не знает своего будущего. Поэтому, как будет, мы не знаем. Можно строить далеко идущие планы, но мы даже не знаем, как вечер завершим. Потому как будет – посмотрим.

Но мы Крым не отдадим. Да, у нас его забрали, но мы его вернем.

О крымскотатарской автономии

Как вы относитесь к крымскотатарской автономии в Крыму?

Это очень сложный вопрос, как языковой, так и национальный. Поэтому я не могу сейчас комментировать, потому что я так глубоко его не изучал.

Крым – многонациональный полуостров. Кроме крымских татар – коренного населения – живет много русских по крови, украинцев, болгар, греков, армян. И как это образование, если оно вернется когда-нибудь, будет называться, не так уж и важно. Важно, какие права будут у этих людей. Они должны быть у всех одинаковые. Все люди равны.

Новая жизнь Сенцова

У меня есть несколько вопросов о вашей новой жизни, отвечайте по желанию. Чем вы зарабатывали деньги до аннексии, ведь тогда вы уже свой компьютерный клуб продали?

Я зарабатывал на кино, у меня были какие-то кинофестивали, какие-то роялти давали за показы, какие-то были продажи фильмов, какие-то еще фонды давали денег, в которые был заложен твой гонорар. У меня были такие небольшие деньги, на которых я просто держался на плаву, но это было не сопоставимо с тем, что я зарабатывал в бизнесе.

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Но я пошел на это сознательно, понимая, что кино мне интересно, а деньги сами по себе мне не интересны. Но я понимал, что за это я купил билет в кино, грубо говоря, вошел в этот мир до всех этих событий. Я понимаю, что дальше у меня будет "Носорог", еще, еще проекты, их уже читают люди, серьезные продюсеры, которые со мной работают. Я понимаю, что у меня большие перспективы, в финансовом плане вырулю на предыдущий хороший уровень.

А сейчас ваша творческая деятельность приносит реальные доходы?

Ну вот был во Львове на форуме, да, мне за "Маркетера" начали перечислять деньги, за "Жизнь", за пять переизданий детских рассказов, вот сейчас же их переиздали. Первое издание "Ларгус", сейчас я сотрудничаю со "Старым львом" ("Видавництво Старого Лева", – 24 канал).

Фото и видео презентации книги "Маркетер" Олега Сенцова во Львове – смотрите на сайте 24

Мы обсудили нашу стратегию и решили, что мы до смерти будем сотрудничать, потому что мы друг друга устраиваем, у нас большие планы, поэтому будем дальше печататься. Заплатили аванс, и какие-то уже тиражи ушли.

Что известно про книгу "Маркетер"?Это книга сборник автобиографической прозы о студенческих годах из жизни Олега Сенцова. Автор рассказывает о сдаче экзаменов, буднях в общежитии и на квартирах, безудержном веселье, безденежье. Написал ее режиссер находясь в российском плену. Тетрадь с рукописями передал в Украину и тут за нее взялось "Видання Старого Лева".

Это небольшие деньги, но у меня есть определенная финансовая подушка, мне помогали – какие-то премии, одно, другое, я еще все не собрал. Не проблема, у меня есть возможность первый год прожить, ничего не зарабатывая, и возможность мою кинокомпанию оживить.



Книга "Маркетер" Олега Сенцова / Фото "Видавництво Старого Лева"

Потому что, кроме того, что я режиссер и сценарист, немножко писатель, я еще сам продюсер своей кинокомпании. Она небольшая, маленькая, гордая. Сейчас ее вроде как нет, она только на бумаге, но мне надо ее полностью создать, и на это нужны финансовые вливания. Потому что у меня первое образование экономическое, я занимался бизнесом, я привык работать сам. Сам себе хозяин, без начальника.

Решился уже как-то ваш квартирный вопрос?

Он решается, это дело не быстрое, плюс они хотят учесть наши пожелания – выбрать то, что нам будет наиболее комфортно.

Стоит знать! Всем украинским морякам, которых освободили из российского плена 7 сентября, уже купили квартиры, причем в одном доме. Остальные 11 участников обмена получат новые помещения уже вскоре.

Вот мы на днях звонили, они занимаются этим вопросом, подберут варианты, мы посмотрим, выберем то, что нам больше всего подходит. Потому что тебе же не подарят как лошадь – на, держи.

Вы уже приняли решение – вся семья переезжает из Крыма?

Это сложный вопрос. Мы разберемся.



Мама Олега Сенцова / Фото "Громадське"

На кого ваша дочь Алина учится?

Она в 11-м классе. Она переехала еще до моего освобождения, за полтора месяца.

То есть она в Киеве заканчивает школу?

Да. То есть это решение о переезде было, она уже переехала и начала учиться в школе здесь не после моего освобождения, а до. Это было запланированное решение, она учится в школе, ей очень нравится Киев, очень нравится школа.



Сенцов вместе с дочерью после освобождения / Фото 24 канал

Я побывал в этой школе, пообщался немного и увидел, что это современная, демократическая, нормальная школа. Там, где мы были, была хорошая школа советских времен без изменений. Был хороший уровень образования, но там "совок", грубо говоря.

Блиц-вопросы Олегу Сенцову

У вас было прозвище в школе?

Разные. Очень разные, в зависимости от компании менялись, фамилию мою меняли по-разному. Дважды в разных компаниях мне давали прозвище "Штирлиц2". Это было не распространено, но, возможно, давали за скрытный характер. Пару раз проплывало. Но опять же – было очень много разных, в разное время, в разных компаниях, поэтому ни одно так сильно не прилипло до конца.

Опишите себя тремя словами.

Не знаю.

Что вас раздражает больше всего?

Меня вообще ничего не раздражает. Я могу сказать, что мне не нравится в людях. Лицемерие, из отдельных форм лжи – неискренность. Это мне больше всего не нравится в людях: неискренность, неправдивость, лицемерие больше всего не нравятся.

Какой самый нелепый поступок был в вашей жизни?

Да их вообще куча. Вся моя жизнь состоит из нелепых поступков. Нормальный человек поедет на Майдан? Нормальный человек будет против Путина упираться? Кто там будет гимны кричать? Только безумец.



Сенцов: "вся моя жизнь состоит из неловких поступков"

Водка или вино?

Вино, конечно.

Ваше сердце свободно?

Это вообще личные вопросы, об этом никто никогда не должен спрашивать, это вас не касается.

Планируете завести собаку?

Планирую. У меня было за мою жизнь три собаки, и последний лабрадор умер, пока я был уже в заключении. О второй собаке и первой я написал в рассказе. Когда у меня будет дом, не квартира, там обязательно будет собака.

Овчарка или лабрадор?

Я не ставлю цели. Собака. Это будет не овчарка и не лабрадор, потому что у меня была уже овчарка и был лабрадор.