Морякам купили квартиры, на очереди – жилье для остальных освобожденных

Всем украинским морякам, которых освободили из российского плена 7 сентября, уже купили квартиры, причем в одном доме. Другие 11 участников обмена получат новые квартиры в течение ближайших недель.

Хорошую новость сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте также: Неделя на свободе: какие планы имеют освобождены из российского плена пленники

Чиновник отметил, что это была инициатива президента.

Мы занимаемся вопросом покупки квартир – кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель,

– подчеркнул Тимошенко.

Также известно, что у одного из моряков есть проблемы со здоровьем, поэтому Офис Президента позвал на помощь израильских специалистов. Причем те сделали операцию на волонтерских началах.



Освобожденные украинские моряки / Инфографика 24 канала

Как захватили и как освободили украинских моряков?25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Позже россияне обстреляли украинские судна и захватили два украинских катера ("Никополь" и "Бердянск") и буксир "Яны Капу".



Тогда России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



В конце мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву признал украинских солдат военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на Родину. Россия это долго делать отказывалась.



В конце 7 сентября на родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных. Сделать это удалось лишь путем договоренностей о так называемом "обмене 35 на 35".

К теме: Уголовное дело против 24 украинских моряков до сих пор продолжается в России: чем это опасно