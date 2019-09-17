Морякам купили квартири, на черзі – житло для решти звільнених

Усім українським морякам, яких звільнили з російського полону 7 вересня, вже купили квартири, причому в одному будинку. Інші 11 учасників обміну отримають нові помешкання протягом найближчих тижнів.

Хорошу новину повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише Інтерфакс-Україна.

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Посадовець зауважив, що це була ініціатива президента.

Ми займаємося питанням покупки квартир – крім моряків, яким вже всім купили квартири. Вони будуть мешкати в одному будинку. Ще ми купуємо квартири іншим людям, які були серед тих 35. Це питання одного або двох тижнів,

– наголосив Тимошенко.

Також відомо, що в одного з моряків є проблеми зі здоров'ям, тому Офіс Президента покликав на допомогу ізраїльських фахівців. Причому ті зробили операцію на волонтерських засадах.



Звільнені українські моряки / Інфографіка 24 каналу

Як захопили та як звільнили українських моряків?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Опісля росіяни обстріляли українські судна та захопили два українські катери ("Нікополь" і "Бердянськ") і буксир "Яни Капу".



Тоді Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Наприкінці травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів військовополоненими й зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Росія це довго робити відмовлялася.



Врешті 7 вересня на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів. Зробити це вдалося лише шляхом домовленостей про так званий "обмін 35 на 35".

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