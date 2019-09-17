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      Морякам купили квартири, на черзі – житло для решти звільнених

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      Зустріч українських моряків в Одесі
      Зустріч українських моряків в Одесі / "Думская"

      Усім українським морякам, яких звільнили з російського полону 7 вересня, вже купили квартири, причому в одному будинку. Інші 11 учасників обміну отримають нові помешкання протягом найближчих тижнів.

      Хорошу новину повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише Інтерфакс-Україна.

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      Посадовець зауважив, що це була ініціатива президента.

      Ми займаємося питанням покупки квартир – крім моряків, яким вже всім купили квартири. Вони будуть мешкати в одному будинку. Ще ми купуємо квартири іншим людям, які були серед тих 35. Це питання одного або двох тижнів,
      – наголосив Тимошенко. 

      Також відомо, що в одного з моряків є проблеми зі здоров'ям, тому Офіс Президента покликав на допомогу ізраїльських фахівців. Причому ті зробили операцію на волонтерських засадах.

      Моряки
      Звільнені українські моряки / Інфографіка 24 каналу

      Як захопили та як звільнили українських моряків?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Опісля росіяни обстріляли українські судна та захопили два українські катери ("Нікополь" і "Бердянськ") і буксир "Яни Капу". 

      Тоді Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. 

      Наприкінці травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів військовополоненими й зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Росія це довго робити відмовлялася.

      Врешті 7 вересня на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів. Зробити це вдалося лише шляхом домовленостей про так званий "обмін 35 на 35".

      До теми: Кримінальна справа проти 24 українських моряків досі триває в Росії: чим це небезпечно

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      Теги: Новини України Обмін полоненими Офіс Президента Українські моряки в полоні Новини нерухомості
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