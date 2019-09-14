Тиждень на волі: які плани мають звільнені з російського полону бранці

Вони заново вчаться жити на волі, за межами тюремних застінок. Рівно тиждень минув відтоді, як до України повернулися звільнені бранці Кремля. 24 моряки та 11 політв’язнів зізнаються: щойно ступили на рідну землю, відчули радість, вдячність і розгубленість.

Сенцов: Ми з хлопцями дуже раді опинитися на рідній землі.

Важливо! Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим

Кольченко: Жодних думок не маю.

Балух: Трохи до тями прийти!

Карпюк: Мені потрібно догнати Україну, я відстав від вас!

Відтоді вони встигли трохи оговтатися. Після майже 5 років у російській неволі з журналістами зустрілися Олег Сенцов і Олександр Кольченко. Ейфорія від свободи не позбавила їх критичного мислення.

Ми тут і все. Це не означає що РФ готова відпустити Україну, віддати Крим, віддати Донбас. Ні, цього не буде,

– сказав Олег Сенцов.

Про свої плани режисер говорить коротко: "знімати кіно і жити".

За кілька днів Сенцов спалив ненависну для нього тюремну робу. Так позбувався спогадів про роки у полоні.

Дивіться відео: Олег Сенцов прощається з Росією та робою

А от активіст Олександр Кольченко, який відбував покарання по одній справі з режисером, менш говіркий. Каже, у планах – закінчити університет та залишитись у Києві.

Плани Романа Сущенка. Журналіст, якому росіяни закидають шпигунство на користь України, хоче виставити на аукціон свої картини, які малював в неволі. У такий спосіб збиратиме кошти для тих, кого досі тримають у полоні.



В'язні Росії, яких повернули в Україну/ Інфографіка 24 каналу

А от Едем Бекіров цими днями відсвяткував свій другий день народження. Йому провели операцію на серці. Знадобиться щонайменше рік, аби повністю відновити здоров'я, – кажуть лікарі.

А загалом, за сфальшовану справу і ненадання медичної допомоги в полоні, Бекіров планує подати позов до Європейського Суду з прав людини.

Потребують лікування і Станіслав Клих, який перебував у неволі з 2014 року і зазнав тортур, та Павло Гриб, який два роки пробув у російських СІЗО.

Спочатку – здоров’я і адаптація, а потім – наступні дії. Павло ж вчився в Києво-Могилянській академії, філософський факультет не закінчив. Звичайно, треба вчитися, освіту отримувати,

– відповідає батько Гриба.

Інший юний звільнений полонений Андрій Ейдер за ці короткі дні на волі вже встиг освідчитися коханій. Зробив він це військовому госпіталі, де перебуває на обстеженні.



Андрій Ейдер освідчився дівчині Марині / фото з інстаграму

Моряки, які 9 місяців провели у московському СІЗО, зізнаються: попри місяці неволі і отримані поранення, не збираються полишати служби у Військово-морських силах.

Кажуть, з головою поринули у вирішення проблем. Проходять обстеження у госпіталі і вирішують житлові питання, адже їм пообіцяли подарувати квартири.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

Тим часом, щонайменше 86 полонених залишаються у Криму та в Москві. А ще понад дві сотні людей у підвалах окупованого Донбасу. Це все ті, хто під обмін і досі не потрапив. А скільки їх точно – не знає ніхто. У президента кажуть: вже готують списки і роблять все аби наступний обмін відбувся якнайшвидше.

Коли звільнили українських політв'язнів і моряків?Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів.