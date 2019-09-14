Неделя на свободе: какие планы имеют освобожденные из русского плена узники

Они заново учатся жить на свободе, за пределами тюремных застенков. Ровно неделя прошла с тех пор, как в Украину вернулись освобожденные пленники Кремля. 24 моряка и 11 политзаключенных признаются: как только ступили на родную землю, почувствовали радость, благодарность и растерянность.

Сенцов: Мы с ребятами очень рады оказаться на родной земле.

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Кольченко: Никаких мыслей нет.

Балух: Немного в себя прийти!

Карпюк: Мне нужно догнать Украину, я отстал от вас!

С тех пор они успели немного прийти в себя. После почти 5 лет в российской неволе с журналистами встретились Олег Сенцов и Александр Кольченко. Эйфория от свободы не лишила их критического мышления.

Мы здесь и все. Это не значит, что РФ готова отпустить Украину, отдать Крым, отдать Донбасс. Нет, этого не будет,

– сказал Олег Сенцов.

О своих планах режиссер говорит коротко: "снимать кино и жить".

Через несколько дней Сенцов сжег ненавистную для него тюремную робу. Так избавлялся от воспоминаний о годах в плену.

Смотрите видео: Олег Сенцов прощается с Россией и робой

А вот активист Александр Кольченко, который отбывал наказание по одному делу с режиссером, менее разговорчив. Говорит, в планах – закончить университет и остаться в Киеве.

Планы Романа Сущенко. Журналист, которого россияне обвиняют шпионаже в пользу Украины, хочет выставить на аукцион свои картины, которые рисовал в неволе. Таким образом собирать средства для тех, кого до сих пор держат в плену.



Заключенные России, которых вернули в Украину / Инфографика 24 канала

А вот Эдем Бекиров на днях отпраздновал свой второй день рождения. Ему провели операцию на сердце. Понадобится минимум год, чтобы полностью восстановить здоровье, – говорят врачи.

А в целом, за сфальсифицированное дело и неоказание медицинской помощи в плену Бекиров планирует подать иск в Европейский Суд по правам человека.

Нуждаются в лечении и Станислав Клих, который находился в неволе с 2014 года и подвергся пыткам, и Павел Гриб, который два года провел в российских СИЗО.

Сначала – здоровье и адаптация, а затем – следующие действия. Павел учился в Киево-Могилянской академии, философский факультет не закончил. Конечно, надо учиться, образование получать,

– отвечает отец Гриба.

Другой юный освобожденный пленник Андрей Эйдер за эти короткие дни на свободе уже успел сделать предложение любимой. Сделал это в военном госпитале, где находится на обследовании.



Андрей Эйдер сделал предложение девушке Марине / фото с инстаграма

Моряки, которые 9 месяцев провели в московском СИЗО, признаются: несмотря месяцы неволи и полученные ранения, не собираются оставлять службу в Военно-морских силах.

Говорят, с головой окунулись в решение проблем. Проходят обследования в госпитале и решают жилищные вопросы, ведь им пообещали подарить квартиры.



В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала

Между тем, по меньшей мере 86 пленных остаются в Крыму и в Москве. А еще более двухсот людей в подвалах оккупированного Донбасса. Это все те, кто под обмен до сих пор не попал. А сколько их точно – не знает никто. У президента говорят: уже готовят списки и делают все, чтобы следующий обмен состоялся как можно быстрее.

Когда освободили украинских политзаключенных и моряков?

Утром 7 сентября Россия и Украина таки провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.