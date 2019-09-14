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      Неделя на свободе: какие планы имеют освобожденные из русского плена узники

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      Они заново учатся жить на свободе, за пределами тюремных застенков. Ровно неделя прошла с тех пор, как в Украину вернулись освобожденные пленники Кремля. 24 моряка и 11 политзаключенных признаются: как только ступили на родную землю, почувствовали радость, благодарность и растерянность.

      Сенцов: Мы с ребятами очень рады оказаться на родной земле.

      Важно! Обмен пленными срывался несколько раз, – эксклюзивное интервью с адвокатом Полозовым

      Кольченко: Никаких мыслей нет.

      Балух: Немного в себя прийти!

      Карпюк: Мне нужно догнать Украину, я отстал от вас!

      С тех пор они успели немного прийти в себя. После почти 5 лет в российской неволе с журналистами встретились Олег Сенцов и Александр Кольченко. Эйфория от свободы не лишила их критического мышления.

      Мы здесь и все. Это не значит, что РФ готова отпустить Украину, отдать Крым, отдать Донбасс. Нет, этого не будет,
      – сказал Олег Сенцов.

      О своих планах режиссер говорит коротко: "снимать кино и жить".

      Через несколько дней Сенцов сжег ненавистную для него тюремную робу. Так избавлялся от воспоминаний о годах в плену.

      Смотрите видео: Олег Сенцов прощается с Россией и робой

      А вот активист Александр Кольченко, который отбывал наказание по одному делу с режиссером, менее разговорчив. Говорит, в планах – закончить университет и остаться в Киеве.

      Планы Романа Сущенко. Журналист, которого россияне обвиняют шпионаже в пользу Украины, хочет выставить на аукцион свои картины, которые рисовал в неволе. Таким образом собирать средства для тех, кого до сих пор держат в плену.


      Заключенные России, которых вернули в Украину / Инфографика 24 канала

      А вот Эдем Бекиров на днях отпраздновал свой второй день рождения. Ему провели операцию на сердце. Понадобится минимум год, чтобы полностью восстановить здоровье, – говорят врачи.

      А в целом, за сфальсифицированное дело и неоказание медицинской помощи в плену Бекиров планирует подать иск в Европейский Суд по правам человека.

      Нуждаются в лечении и Станислав Клих, который находился в неволе с 2014 года и подвергся пыткам, и Павел Гриб, который два года провел в российских СИЗО.

      Сначала – здоровье и адаптация, а затем – следующие действия. Павел учился в Киево-Могилянской академии, философский факультет не закончил. Конечно, надо учиться, образование получать,
      – отвечает отец Гриба.

      Другой юный освобожденный пленник Андрей Эйдер за эти короткие дни на свободе уже успел сделать предложение любимой. Сделал это в военном госпитале, где находится на обследовании.


      Андрей Эйдер сделал предложение девушке Марине / фото с инстаграма

      Моряки, которые 9 месяцев провели в московском СИЗО, признаются: несмотря месяцы неволи и полученные ранения, не собираются оставлять службу в Военно-морских силах.

      Говорят, с головой окунулись в решение проблем. Проходят обследования в госпитале и решают жилищные вопросы, ведь им пообещали подарить квартиры.


      В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала

      Между тем, по меньшей мере 86 пленных остаются в Крыму и в Москве. А еще более двухсот людей в подвалах оккупированного Донбасса. Это все те, кто под обмен до сих пор не попал. А сколько их точно – не знает никто. У президента говорят: уже готовят списки и делают все, чтобы следующий обмен состоялся как можно быстрее.

      Когда освободили украинских политзаключенных и моряков?
      Утром 7 сентября Россия и Украина таки провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Олег Сенцов Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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