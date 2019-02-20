Как Россия за считанные дни аннексировала Крым: видеохроника событий

Журналисты 24 канала подготовили видеохронику о том, как происходила насильственная аннексия Крыма Российской Федерацией в 2014 году.

Аннексия Крыма не признается украинским государством, не признается Генеральной ассамблеей ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, а также противоречит решению Венецианской комиссии, зато российскими властями трактуется как "возвращение Крыма России".

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Согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" территория Крымского полуострова вследствие российской оккупации считается временно оккупированной территорией.