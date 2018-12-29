Как жил оккупированный Крым в 2018 году: ужасные события, которые потрясли мир
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – в августе 2018 года произошла экологическая катастрофа в Армянске, а в октябре – впервые в истории Крыма произошло массовое убийство, студент в Керчи застрелил 20 человек и погиб сам. Журналисты напомнили главные события 2018 года на аннексированном полуострове.
Также в выпуске:
Что потеряли крымчане после аннексии Крыма: результаты опроса.
Сколько на самом деле туристов отдыхали в оккупированном Крыму в 2018 году.
Как оккупированный Крым выживает без днепровской воды.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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