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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Як жив окупований Крим у 2018 році: жахливі події, що сколихнули світ

      Крим.Реалії 100 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у серпні 2018 року сталася екологічна катастрофа в Армянську, а у жовтні – вперше в історії Криму відбулося масове вбивство, студент у Керчі застрелив 20 людей і загинув сам. Журналісти нагадали головні події 2018 року на анексованому півострові.

      Також у випуску:

      Що втратили кримчани після анексії Криму: результати опитування.

      Скільки насправді туристів відпочивали в окупованому Криму у 2018 році.

      Як окупований Крим виживає без дніпровської води.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Теги: Новини Росії Новини України Україна – Росія Крим.Реалії Хімвикид в Армянську Теракт в коледжі у Керчі Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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