Як жив окупований Крим у 2018 році: жахливі події, що сколихнули світ
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у серпні 2018 року сталася екологічна катастрофа в Армянську, а у жовтні – вперше в історії Криму відбулося масове вбивство, студент у Керчі застрелив 20 людей і загинув сам. Журналісти нагадали головні події 2018 року на анексованому півострові.
Також у випуску:
Що втратили кримчани після анексії Криму: результати опитування.
Скільки насправді туристів відпочивали в окупованому Криму у 2018 році.
Як окупований Крим виживає без дніпровської води.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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