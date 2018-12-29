Як жив окупований Крим у 2018 році: жахливі події, що сколихнули світ

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у серпні 2018 року сталася екологічна катастрофа в Армянську, а у жовтні – вперше в історії Криму відбулося масове вбивство, студент у Керчі застрелив 20 людей і загинув сам. Журналісти нагадали головні події 2018 року на анексованому півострові.

Також у випуску: Що втратили кримчани після анексії Криму: результати опитування. Скільки насправді туристів відпочивали в окупованому Криму у 2018 році. Як окупований Крим виживає без дніпровської води. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.