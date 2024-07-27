По состоянию на 27 июля убитыми или ранеными являются более 573 тысяч российских захватчиков. Оккупанты также несут многочисленные потери в собственном вооружении.
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Потери оккупантов в цифрах
Сколько бойцов и техники потеряла Россия с начала полномасштабной войны:
- личного состава – около 573 510 (+1210),
- танков – 8 331 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин – 16 074 (+24) единиц;
- артиллерийских систем – 15 885 (+35) единиц;
- РСЗО – 1 125 (+0) единиц;
- средств ПВО – 905 (+1) единиц;
- самолетов – 363 (+0) единицы;
- вертолетов – 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 12 736 (+53) единицы;
- крылатых ракет – 2 403 (+1) единицы;
- кораблей/катеров – 28 (+0) единиц;
- подводных лодок – 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 500 (+86) единиц;
- специальной техники – 2 671 (+3) единиц.
Потери врага по состоянию на 27 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, в ночь на 26 июля по российскому аэродрому "Саки" в Крыму был нанесен удар ракетами ATACMS. В результате атаки там возник пожар и детонация боеприпасов.