Як Росія за лічені дні анексувала Крим: відеохроніка подій

Журналісти 24 каналу підготували відеохроніку про те, як відбувалася насильницька анексія Криму Російською Федерацією у 2014 році.

Анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеційської комісії, натомість російською владою трактується як "повернення Криму до Росії".

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Згідно з Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" територія Кримського півострова внаслідок російської окупації вважається тимчасово окупованою територією.