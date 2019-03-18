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      Как вернуть Крым Украине: эксклюзивный комментарий депутата РФ, голосовавшего против аннексии

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      Крым – губителен для русского народа, который за пять лет оккупации обеднел примерно на 40%, если считать в долларовом эквиваленте и на 12%, если в рублевом. И это не конец, ведь понятно, что экономика РФ будет оставаться в состоянии стагнации еще очень долго.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев – единственный, кто голосовал против "присоединения" Крыма к России.

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      Он пояснил, что оккупация украинского полуострова прежде всего нужна самому Владимиру Путину – для того, чтобы удержать власть. Ведь российский лидер боялся, что события Майдана могут впоследствии повлиять и на РФ.

      Что известно о Пономареве?
      Российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. 20 марта 2014 года во время голосования в Госдуме РФ о ратификации Договора об аннексии Крыма оказался единственным из 450 депутатов, проголосовавших против. Мотивировал свой поступок тем, что Украина, отказавшись от ядерного оружия, сдержала свое слово, а Россия, аннексировав Крым – нет.

      В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США. В РФ против Ильи Пономарева было возбуждено уголовное дело, в апреле 2015 года Госдума России лишила Илью Пономарева депутатской неприкосновенности.

      6 октября 2015 года Госдума РФ дала согласие на арест Ильи Пономарева, обвиняемого в пособничестве в растрате фонда "Сколково", а в июне 2016 года своим решением досрочно лишила Пономарева полномочий депутата.

      Пономарев также отметил, что 18 марта Путин открыл в Крыму две теплоэлектростанции. Интересно то, что газовые турбины Siemens на полуостров поставляли в обход международных санкций – тайно и несмотря на личные обещания Путина тогдашнему министру экономики Германии.

      Это иллюстрирует то, что в 1954 году Крым передали Украине не случайно: содержать его Российской Федерации было слишком дорого и нерентабельно. Ведь логистически полуостров, конечно, связан с Украиной,
      – заверил россиянин.

      Как вернуть Крым Украине

      – Оккупация продлится до тех пор, пока не появится альтернативы. Все мы много говорим о том, что делать, чтобы вернуть Крым. Я придерживаюсь простой мысли: нужно, чтобы Украина стала успешной, чтобы уровень достатка здесь был больше, чем на оккупированном полуострове и в РФ в целом. Тогда это все произойдет само собой.

      – Многие говорят, что это неправильно, что люди должны чувствовать свою принадлежность к государству. Но мы все же видим, что большинство об этом не думают. Путин пообещал им, что они будут лучше жить. Этого не произошло. И успехи в Украине тоже не очень заметны, а еще действует постоянная российская пропаганда. Но не за горами то время, когда в Украине начнется экономический рост. Тогда и настроения крымчан будут быстро меняться.

      О заявлениях политиков относительно Крыма

      – Три основных кандидата о теме Крыма не забывают. Но мы понимаем, что несколько безответственно говорить об уверенном плане возвращения полуострова, пока Путин у власти в Кремле. От политиков звучат заявления о том, что соответствующий вопрос можно решить быстро, и это – маловероятно.

      Какую судьбу обещают Крыму топ-кандидаты в президенты – читайте в материале 24 канала

      – Относительно Донбасса – там действительно можно добиться введения миротворцев и международной операции, да. Но Крым – это уже принципиальный вопрос для Путина. Пока он не выйдет из Кремля ногами вперед, можем говорить разве что о войне и кровопролитии, на что вряд ли у кого-то есть политическая воля. Поэтому нужно просто подождать. В этом случае, думаю, время работает на Украину.

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      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины
      Источник: 24 канал
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