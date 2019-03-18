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      Як повернути Крим Україні: ексклюзивний коментар депутата РФ, який голосував проти анексії

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      Крим – згубний для російського народу, який за п'ять років окупації збіднів приблизно на 40%, якщо рахувати у доларовому еквіваленті, й на 12%, якщо в рублевому. І це не кінець, адже зрозуміло, що економіка РФ залишатиметься у стані стагнації ще дуже довго.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов – єдиний, хто голосував проти "приєднання" Криму до Росії.

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      Він пояснив, що окупація українського півострова перш за все потрібна самому Володимиру Путіну – для того, щоб втримати владу. Адже російський лідер боявся, що події Майдану можуть згодом вплинути й на РФ. 

      Що відомо про Пономарьова? Російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. 20 березня 2014 року під час голосування в Держдумі РФ щодо ратифікації Договору про анексію Криму виявився єдиним із 450 депутатів, хто проголосував проти. Мотивував свій вчинок тим, що Україна, відмовившись від ядерної зброї, дотрималась свого слова, а Росія, анексувавши Крим — ні.

      В серпні 2014 був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США. В РФ проти Іллі Пономарьова було порушено кримінальну справу, у квітні 2015 Держдума Росії позбавила Іллю Пономарьова депутатської недоторканності. 

      6 жовтня 2015 року Держдума РФ дала згоду на арешт Іллі Пономарьова, обвинуваченого в пособництві у розтраті фонду "Сколково", а у червні 2016 року своїм рішенням достроково позбавила Пономарьова повноважень депутата.

      Пономарьов також зазначив, що 18 березня Путін відкрив у Криму дві теплоелектростанції. Цікаво те, що газові турбіни Siemens на півострів поставляли в обхід міжнародних санкцій – таємно і попри особисті обіцянки Путіна тодішньому міністру економіки Німеччини.

      Це ілюструє те, що у 1954 році Крим передали Україні не випадково: утримувати його Російській Федерації було надто дорого й нерентабельно. Адже логістично півострів, звичайно, зв'язаний з Україною,
      – запевнив росіянин.

      Як повернути Крим Україні

      – Окупація триватиме доти, поки не з'явиться альтернативи. Всі ми багато говоримо про те, що робити, щоб повернути Крим. Я дотримуюся простої думки: потрібно, щоб Україна стала успішною, щоб рівень достатку тут був більший, ніж на окупованому півострові й в РФ загалом. Тоді це все відбудеться само собою.

      – Багато хто каже, що це неправильно, що люди повинні відчувати свою приналежність до держави. Та ми все ж бачимо, що більшість про це не думають. Путін пообіцяв їм, що вони будуть краще жити. Цього не сталося. Та економічні успіхи в Україні теж не дуже помітні, а ще діє постійна російська пропаганда. Але не за горами той час, коли в Україні почнеться економічний ріст. Тоді й настрої кримчан будуть швидко мінятися.

      Про заяви політиків щодо Криму

      – Три основних кандидати про тему Криму не забувають. Але ми розуміємо, що дещо безвідповідально говорити про впевнений план повернення півострова, поки Путін при владі у Кремлі. Від політиків звучать заяви, про те, що відповідне питання можна розв'язати швидко, та це – малоймовірно.

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      – Щодо Донбасу – там справді можна добитися введення миротворців й міжнародної операції, так. Але Крим – це вже принципове питання для Путіна. Поки він не вийде з Кремля ногами вперед, можемо говорити хіба про війну та кровопролиття, на що навряд чи у когось є політична воля. Тож потрібно просто почекати. У цьому випадку, думаю, час працює на Україну.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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