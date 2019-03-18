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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Повертати чи просто не згадувати: яку долю обіцяють Криму топ-кандидати у президенти

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      Журналісти 24 канали з'ясували, які плани щодо Кримського півострова закріпили у своїх передвиборчих програмах українські політики, які боротимуться за президентське крісло.

      Чверть зареєстрованих у ЦВК кандидатів взагалі не згадують про Крим у своїх програмах. Зокрема і ті, кого соціологи ставлять у топ-5 рейтингу симпатій виборців.

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      Один з фаворитів виборчих перегонів Володимир Зеленський конкретно про Крим у своїй програмі нічого не говорить. Публічних заяв про анексований півострів від нього теж не чути. Але обіцяє повертати окуповані території за підтримки міжнародної спільноти.

      Чинний президент Петро Порошенко у своїй програмі робить ставку на зовнішню політику, про Крим та Донбас говорить чимало. Хоче повернути півострів за допомогою дипломатичного тиску і змусити Росію заплатити за збитки і знущання з людей.

      Крім цього, політик пообіцяв, що зробить усе можливе ледь не наступного дня після перемоги.

      Анексія Криму
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      Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко теж розлого описує своє бачення долі півострова. Вважає, що повернути Крим і Донбас із компенсацією можна у процесі переговорів і теж за Будапештським меморандумом.

      Анатолій Гриценко категорично проти виторговувати окуповані території чи надавати їм особливі статуси. Поступатися правами на Крим не хоче і готовий залучати увесь спектр інструментів.

      Кандидат від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко Донбас хоче повертати за алгоритмом Мінських угод. А от про Крим воліє не згадувати й на цю тему говорить лише натяками.

      Ті ж, хто в межах статистичної похибки можуть претендувати на шосте місце про анексований півострів теж забули. Олег Ляшко переймається статками населення і взагалі не згадує про окуповані території. Олександр Вілкул говорить лише про миротворців на Донбасі. А на проблему Криму, схоже, закриває очі.

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      Більше про кандидатів у президенти дивіться тут.
      Матеріали про нерухомість кандидатів у президенти можна дізнатися тут.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини політики Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Анатолій Гриценко Юрій Бойко Олег Ляшко Олександр Вілкул
      Джерело: 24 канал
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