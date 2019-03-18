Повертати чи просто не згадувати: яку долю обіцяють Криму топ-кандидати у президенти

Журналісти 24 канали з'ясували, які плани щодо Кримського півострова закріпили у своїх передвиборчих програмах українські політики, які боротимуться за президентське крісло.

Чверть зареєстрованих у ЦВК кандидатів взагалі не згадують про Крим у своїх програмах. Зокрема і ті, кого соціологи ставлять у топ-5 рейтингу симпатій виборців.

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Один з фаворитів виборчих перегонів Володимир Зеленський конкретно про Крим у своїй програмі нічого не говорить. Публічних заяв про анексований півострів від нього теж не чути. Але обіцяє повертати окуповані території за підтримки міжнародної спільноти.

Чинний президент Петро Порошенко у своїй програмі робить ставку на зовнішню політику, про Крим та Донбас говорить чимало. Хоче повернути півострів за допомогою дипломатичного тиску і змусити Росію заплатити за збитки і знущання з людей.

Крім цього, політик пообіцяв, що зробить усе можливе ледь не наступного дня після перемоги.



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Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко теж розлого описує своє бачення долі півострова. Вважає, що повернути Крим і Донбас із компенсацією можна у процесі переговорів і теж за Будапештським меморандумом.

Анатолій Гриценко категорично проти виторговувати окуповані території чи надавати їм особливі статуси. Поступатися правами на Крим не хоче і готовий залучати увесь спектр інструментів.

Кандидат від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко Донбас хоче повертати за алгоритмом Мінських угод. А от про Крим воліє не згадувати й на цю тему говорить лише натяками.

Ті ж, хто в межах статистичної похибки можуть претендувати на шосте місце про анексований півострів теж забули. Олег Ляшко переймається статками населення і взагалі не згадує про окуповані території. Олександр Вілкул говорить лише про миротворців на Донбасі. А на проблему Криму, схоже, закриває очі.

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