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      Олег Сенцов таки получит премию Сахарова: названа дата

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      Олег Сенцов получит премию имени Сахарова
      Олег Сенцов получит премию имени Сахарова / Getty Images

      Украинский режиссер и до недавнего времени российский пленник Олег Сенцов 22 октября в Европарламенте получит премию Сахарова. Ее Сенцову присудили в 2018 году и это первый случай в истории, когда эту награду получит украинец.

      Об этом в своем твиттере рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

      Читайте также: Крым никогда не был до конца украинском,  Сенцов рассказал, кто в этом виноват

      "Сенцов получит свою премию Сахарова в Страсбурге 23 октября", – написал журналист. Но потом исправил себя: таки 22 октября.

      Премія
      Журналист сообщил о дате вручения премии Сенцову

      25 октября 2018 Европейский парламент объявил Сенцова лауреатом премии Сахарова. Это первый представитель Украины, отмеченный такой наградой.

      Что такое премия Сахарова? Это премия за свободу мысли, которая является ежегодной наградой Европейского парламента. Основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в частности и в защите прав человека и основных свобод.

      Президент Европейского парламента Давид Сассоли уже приглашал Олега Сенцова в Страсбург и даже заявлял, что готов лично привезти премию в Украину, если режиссер не сможет приехать по состоянию здоровья.

      Сенцова россияне пленили в мае 2014 и держали его в колонии вплоть до 7 сентября 2019, когда удалось путем обмена освободить 35 украинцев.

      Подробно об Олеге Сенцове и обмене пленными читайте в материалах 24 канала.

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      Теги: Обмен пленными Олег Сенцов Новости Украины
      Источник: 24 канал
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