Олег Сенцов таки отримає премію Сахарова: названо дату

Український режисер та донедавна російський бранець Олег Сенцов 22 жовтня у Європарламенті отримає премію Сахарова. Її Сенцову присудили у 2018 році й це перший випадок в історії, коли цю нагороду отримуватиме українець.

Про це у своєму твіттері розповів брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Сенцов отримає свою премію Сахарова в Страсбурзі 23 жовтня", – написав журналіст. Та згодом виправ сам себе: таки 22 жовтня.



Журналіст повідомив про дату вручення премії Сенцову

25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив Сенцова лауреатом премії Сахарова. Це перший представник України, відзначений такою нагородою.

Що таке премія Сахарова?Це премія за свободу думки, яка є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема й у захисті прав людини та її основних свобод.

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі вже запрошував Олега Сенцова до Страсбурга та навіть заявляв, що готовий особисто привезти премію до України, якщо режисер не зможе приїхати через стан здоров'я.

Сенцова росіяни полонили у травні 2014 року та тримали його у колонії аж до 7 вересня 2019, коли вдалося шляхом обміну звільнити 35 українців.



Детально про Олега Сенцова та обмін полоненими читайте у матеріалах 24 каналу.