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      Крим ніколи не був до кінця українським, – Сенцов розповів, хто у цьому винен

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      Сенцов висловився про настрої людей в Криму
      Сенцов висловився про настрої людей в Криму / radiosvoboda.org

      Крим ніколи не був повністю українським. Усе тому, що влада проводила на півострові неправильну політику, і як наслідок у Криму ще до окупації почали з'являлися прихильники Росії.

      Колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю "Крим.Реалії" висловив думку, що Росія виявилась більш комфотною для кримчан, аніж Україна.

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      Ніколи Крим не був до кінця українським. Не зовсім правильну політику проводила Україна в Криму. Деякі речі робилися насильно і неправильно. Ще якісь речі, які треба було припиняти, які дали паростки сепаратизму і так званому "русскому миру", навпаки, не були вчасно припинені,
      – сказав Сенцов.

      Режисер переконаний, що керівництво держави робило на півострові хороші речі частково насильно та офіційно. Водночас, небезпечні – ніхто не припиняв.

      "Але це політика держави, більше нікого звинувачувати. Люди живуть так, як їм комфортно жити, і все. І ці всі двадцять з гаком років показали, що Росія виявилася більш комфортна, ніж Україна, на жаль. Це факт. Можна заперечувати, але так і є", – підсумував Сенцов.

      Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Весь цивілізовний світ наголошує, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Олег Сенцов Україна – Росія Новини Росії
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