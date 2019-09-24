Як Україна може повернути Крим і Донбас: думка Волкера

Україна зможе повернути під свій контроль анексований Росією Крим й окуповані території Донбасу, якщо буде успішною та працюватиме над вступом до ЄС і НАТО.

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "Гордону" відзначив, що Україна не може повернути окуповані території воєнним шляхом. Для цього потрібен економічний розквіт.

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Раніше в мене запитували: а якщо Мінських угод не виконуватимуть, який "план Б"? Моя відповідь така: "план Б" – це "план А". А "план А" – це успіх України. Україна, яка є успішною демократичною державою, яка дедалі успішніша й інтегрується з Європою, прагне до членства у ЄС та НАТО. Це успішна Україна, і саме така Україна стане магнітом для повернення своїх окупованих територій – вони теж захочуть стати частиною цієї України,

– наголосив дипломат.

Проте, Волкер не може назвати терміни повернення непідконтрольних зараз Україні територій. Важливо, аби влада не забувала про ці регіони та людей, які там живуть.

"Дуже важливо взяти правильний політичний курс. Ми (США, – 24 канал) не знаємо і ніколи не визнаємо захоплення Криму, його насильницьку анексію Росією. Як довго це триватиме, ми не знаємо, але дуже важливо займати правильну, принципову позицію", – сказав він.

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Спецпредставник США відзначив, що набагато оптимістичніше бачить ситуацію щодо деокупації Донбасу.

"Не думаю, що в Росії є який-небудь справжній інтерес до Донбасу. Вона просто намагається використовувати його як важіль проти України. Оскільки ці дії зазнають невдач, ефект важеля протилежний до того, чого насправді хоче Росія. Україна стає ще більш антиросійською, ще більш прозахідною. Сподіваюся, настане момент, коли росіяни вирішать, що вони готові покласти край цій війні", – підсумував Волкер.

Як Росія окупувала українські території?Росія почала захоплювати Крим 20 лютого 2014 року. В Україні якраз тривав Євромайдан, проте Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого РФ почала перекидати на півострів своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Вже 16 березня Кремль провів у Криму так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, результати сфальсифіковані, тому його не визнає міжнародна спільнота. Проте саме цей "референдум" став підставою Кремля для незаконного "приєднання" Криму до Росії.



Війна на Донбасі почалася весною 2014 року. 13 квітня РНБО оголосила про початок АТО, а на Донбасі почалися масові захоплення адміністративних будівель, проросійські мітинги, а сама РФ почала перекидати в регіон своїх військових та збройну техніку. Проте, досі Кремль цинічно переконує, що не має жодного стосунку до війни на Донбасі.



За таку агресію Росії в Україні проти неї були введені жорсткі економічні санкції ЄС, США, Канади тощо.