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      Как Украина может вернуть Крым и Донбасс: мнение Волкера

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      Волкер назвал пути возвращения Крыма и Донбасса под контроль Украины
      Волкер назвал пути возвращения Крыма и Донбасса под контроль Украины / glavnoe.ua

      Украина сможет вернуть под свой контроль аннексированный Россией Крым и оккупированные территории Донбасса, если будет успешной и будет работать над вступлением в ЕС и НАТО.

      Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Гордону" отметил, что Украина не может вернуть оккупированные территории военным путем. Для этого нужен экономический расцвет.

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      Раньше у меня спрашивали: а если Минских соглашений не выполнять, какой "план Б"? Мой ответ таков: "план Б" – это "план А". А "план А" – это успех Украины. Украина, которая является успешным демократическим государством, которое все успешнее интегрируется с Европой, стремится к членству в ЕС и НАТО. Это успешная Украина, и именно такая Украина станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий – они захотят стать частью Украины,
      – подчеркнул дипломат.

      Однако, Волкер не может назвать сроки возврата неподконтрольных сейчас Украине территорий. Важно, чтобы власть не забывала об этих регионах и людях, которые там живут.

      "Очень важно взять правильный политический курс. Мы (США – 24 канал) не знаем и никогда не признаем захвата Крыма, его насильственную аннексию Россией. Как долго это будет продолжаться, мы не знаем, но очень важно занимать правильную, принципиальную позицию", – сказал он.

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      Спецпредставитель США отметил, что гораздо оптимистичнее видит ситуацию деоккупации Донбасса.

      "Не думаю, что у России есть какой-нибудь настоящий интерес к Донбассу. Она просто пытается использовать его как рычаг против Украины. Поскольку эти действия терпят неудачи, эффект рычага противоположный тому, чего на самом деле хочет Россия. Украина становится еще более антироссийской, еще более прозападной. Надеюсь, наступит момент, когда россияне решат, что они готовы положить конец этой войне", – подытожил Волкер.

      Как Россия оккупировала украинские территории?​Россия начала захватывать Крым 20 февраля 2014 года. В Украине как раз проходил Евромайдан, однако Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля РФ начала перебрасывать на полуостров своих военных в форме без опознавательных знаков. Уже 16 марта Кремль провел в Крыму так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, результаты сфальсифицированы, поэтому его не признает международное сообщество. Однако именно этот "референдум" стал основанием Кремля для незаконного "присоединения" Крыма к России.

      Война на Донбассе началась весной 2014 года. 13 апреля СНБО объявила о начале АТО, а на Донбассе начались массовые захваты административных зданий, пророссийские митинги, а сама РФ начала перебрасывать в регион своих военных и вооруженную технику. Однако, до сих пор Кремль цинично утверждает, что не имеет никакого отношения к войне на Донбассе.

      За такую ​​агрессию России в Украине против нее были введены жесткие экономические санкции ЕС, США, Канады и т.д.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости США Война на Донбассе Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России Курт Волкер
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