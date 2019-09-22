09:45
22 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Прекратить военные действия за полгода: что это значит и какова реакция россиян

      423 Читати новину українською
      У Зеленского предлагают за полгода завершить активные действия на Донбассе
      У Зеленского предлагают за полгода завершить активные действия на Донбассе / gettyimages.com

      У команды Зеленского есть представление, как прекратить военные действия на Донбассе. Когда говорят о сроке в полгода – имеют в виду провести за это время демилитаризацию вдоль линии разграничения и добиться прекращения огня.

      Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку

      По словам эксперта, текст формулы Штайнмайера, о чем и заявила украинская делегация в Минске, прямой угрозы для Украины не несет. Но Украина делает акцент на том, что формула Штайнмайера и выборы в ОРДЛО могут быть реализованы только при определенных условиях. То есть после решения вопросов безопасности. И это вызвало истерику у россиян.

      Россияне пытаются навязать нам игру, связанную с выборами в ОРДЛО. В этом и есть смысл формулы Штайнмайера. Чтобы подписание документов стало поводом требовать от Украины немедленного проведения выборов. А у Зеленского сначала хотят решить вопрос безопасности  прекращение военных действий,
      отметил Владимир Фесенко.

      Читайте также: Украина в Минске озвучила условия для выполнения формулы Штайнмайера

      Что означает формулировка Штайнмайера?
      Это алгоритм, который предложил бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно его формуле, стороны конфликта одновременно и параллельно должны выполнять политические и оборонные пункты договоренностей. Сначала Украина должна принять закон о выборах на Донбассе, затем развести войска и провести выборы. После их признания ОБСЕ Донбассу нужно предоставить особый статус. Только потом предусмотрено полное выведение незаконных вооруженных формирований из оккупированных регионов и возвращение Украине контроля над границей.

      Политолог отмечает: после того, как сработал план Кремля по формуле Штайнмайера, Россия отказалась подписывать графики разведения войск. Хотя здесь есть проблемы: кто и как будет контролировать нейтральную зону. Как будет обеспечиваться юрисдикция одной из сторон? Есть риск, говорит Фесенко, как в 2015-2016 годах, что нейтральную зону начнут захватывать. Кроме того, считает Владимир Фесенко, в команде Зеленского пока нет представления, на каких условиях добиться политического урегулирования военного конфликта. Это проблема.

      Каким Зеленский видит урегулирование ситуации на Донбассе?
      Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что существует условная "формула Зеленского", которая должна соответствовать ожиданиям украинского народа. А на ее воплощение у действующей украинской власти есть от полугода до года. По его словам, это означает, что Украина попытается освободить из плена всех украинцев и будет пытаться "ментально, посланиями и символами" дотянуться до украинского народа, который остался по ту сторону линии соприкосновения.

      Глава МИД подчеркнул, что президент Зеленский предлагает сделать так, чтобы люди на оккупированных территориях не должны были каждые 60 дней перерегистрироваться для получения пенсии, а могли делать это один раз в год. Такие шаги являются основой условной "формулы Зеленского", в конце которой стоит: если мы в ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. Заканчивается "формула Зеленского" фразой: "у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры и каждый день просыпаться и читать, кого застрелил снайпер, и кто где погиб".

      війна на донбасі
      Карта оккупированных Россией территорий / Инфографика 24 канала

       

      blog_ava
      Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020
      сегодня
      466
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Владимир Путин
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 21 сентября: 9 погибших в ДТП под Одессой и задержания активистов на Львовщине
      сегодня , 09:07 Главные новости 21 сентября: 9 погибших в ДТП под Одессой и задержания активистов на Львовщине
      570
      Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      сегодня , 08:40 Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      Артем Овдієнко 1199
      З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      21 сентября , 22:00 З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      Блог Медіа 1013
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      21 сентября , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 984
      "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      21 сентября , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      Сергій Лещенко 472
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук