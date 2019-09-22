Прекратить военные действия за полгода: что это значит и какова реакция россиян

У команды Зеленского есть представление, как прекратить военные действия на Донбассе. Когда говорят о сроке в полгода – имеют в виду провести за это время демилитаризацию вдоль линии разграничения и добиться прекращения огня.

Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

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По словам эксперта, текст формулы Штайнмайера, о чем и заявила украинская делегация в Минске, прямой угрозы для Украины не несет. Но Украина делает акцент на том, что формула Штайнмайера и выборы в ОРДЛО могут быть реализованы только при определенных условиях. То есть после решения вопросов безопасности. И это вызвало истерику у россиян.

Россияне пытаются навязать нам игру, связанную с выборами в ОРДЛО. В этом и есть смысл формулы Штайнмайера. Чтобы подписание документов стало поводом требовать от Украины немедленного проведения выборов. А у Зеленского сначала хотят решить вопрос безопасности – прекращение военных действий,

– отметил Владимир Фесенко.

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Что означает формулировка Штайнмайера?

Это алгоритм, который предложил бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно его формуле, стороны конфликта одновременно и параллельно должны выполнять политические и оборонные пункты договоренностей. Сначала Украина должна принять закон о выборах на Донбассе, затем развести войска и провести выборы. После их признания ОБСЕ Донбассу нужно предоставить особый статус. Только потом предусмотрено полное выведение незаконных вооруженных формирований из оккупированных регионов и возвращение Украине контроля над границей.

Политолог отмечает: после того, как сработал план Кремля по формуле Штайнмайера, Россия отказалась подписывать графики разведения войск. Хотя здесь есть проблемы: кто и как будет контролировать нейтральную зону. Как будет обеспечиваться юрисдикция одной из сторон? Есть риск, говорит Фесенко, как в 2015-2016 годах, что нейтральную зону начнут захватывать. Кроме того, считает Владимир Фесенко, в команде Зеленского пока нет представления, на каких условиях добиться политического урегулирования военного конфликта. Это проблема.

Каким Зеленский видит урегулирование ситуации на Донбассе?

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что существует условная "формула Зеленского", которая должна соответствовать ожиданиям украинского народа. А на ее воплощение у действующей украинской власти есть от полугода до года. По его словам, это означает, что Украина попытается освободить из плена всех украинцев и будет пытаться "ментально, посланиями и символами" дотянуться до украинского народа, который остался по ту сторону линии соприкосновения.



Глава МИД подчеркнул, что президент Зеленский предлагает сделать так, чтобы люди на оккупированных территориях не должны были каждые 60 дней перерегистрироваться для получения пенсии, а могли делать это один раз в год. Такие шаги являются основой условной "формулы Зеленского", в конце которой стоит: если мы в ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. Заканчивается "формула Зеленского" фразой: "у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры и каждый день просыпаться и читать, кого застрелил снайпер, и кто где погиб".



Карта оккупированных Россией территорий / Инфографика 24 канала