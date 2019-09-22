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      Припинити військові дії за пів року: що це означає і яка реакція росіян

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      У Зеленського пропонують за пів року завершити активні дії на Донбасі
      У Зеленського пропонують за пів року завершити активні дії на Донбасі / gettyimages.com

      У команди Зеленського є уявлення, як припинити військові дії на Донбасі. Коли говорять про термін пів року – мають на увазі провести за цей час демілітаризацію уздовж лінії розмежування та домогтися припинення вогню.

      Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку

      За словами експерта, текст формули Штайнмаєра, про що і заявила українська делегація в Мінську, прямої загрози для України не несе. Але Україна робить акцент на тому, що формула Штайнмаєра та вибори в ОРДЛО може бути реалізовано лише за певних умов. Тобто після вирішення питань безпеки. І це викликало істерику в росіян.

      Росіяни намагаються нав'язати нам гру, пов'язану з виборами в ОРДЛО. У цьому і є сенс формули Штайнмаєра. Щоб підписання документів стало приводом вимагати від України негайного проведення виборів. А в Зеленського спочатку хочуть вирішити питання безпеки – припинення військових дій,
      – наголосив Володимир Фесенко.

      Читайте також: Україна у Мінську озвучила умови для виконання формули Штайнмаєра

      Що означає формула Штайнмаєра? Це алгоритм, який запропонував колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у 2015 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з його формулою, сторони конфлікту водночас та паралельно повинні виконувати політичні й безпекові пункти домовленостей. Спочатку Україна має ухвалити закон про вибори на Донбасі, потім розвести війська та провести вибори. Після їхнього визнання ОБСЄ Донбасу потрібно надати особливий статус. Лише потім передбачене повне виведення незаконних збройних формувань з окупованих регіонів і повернення Україні контролю над кордоном.

      Політолог зауважує: після того, як не спрацював план Кремля за формулою Штайнмаєра, Росія відмовилася підписувати графіки розведення військ. Хоча тут є проблеми: хто та як контролюватиме нейтральну зону. Як забезпечуватиметься юрисдикція однієї зі сторін? Є ризик, говорить Фесенко, як у 2015-2016 роках, що нейтральну зону почнуть захоплювати. Крім того, вважає Володимир Фесенко, в команді Зеленського поки немає уявлення, на яких умовах домогтися політичного врегулювання військового конфлікту. Це проблема.

      Як Зеленський бачить врегулювання ситуації на Донбасі? Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що існує умовна "формула Зеленського", яка має відповідати очікуванням українського народу. А на її втілення чинна українська влада має від пів року до року. За його словами, це означає, що Україна спробує визволити з полону всіх українців і намагатиметься "ментально, меседжами та символами" дотягнутися до українського народу, який залишився по той бік лінії зіткнення.

      Очільник МЗС підкреслив, що президент Зеленський пропонує зробити так, щоб люди на окупованих територіях не мусили кожні 60 днів перереєстровуватися для отримання пенсії, а могли робити це один раз у рік. Такі кроки є основою умовної "формули Зеленського", в кінці якої стоїть: якщо ми найближчим часом не зможемо, склавши всі ці заходи, розв’язати проблему, тоді ми повинні перейти до якихось нових інших радикальних заходів. Закінчується "формула Зеленського" фразою: "у нас немає п’яти років, аби продовжувати переговори та кожного дня прокидатися та читати, кого застрелив снайпер, і хто де загинув". 

      війна на донбасі
      Карта окупованих Росією територій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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