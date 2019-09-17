11:21
17 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прокляття Собчак. Ребрендинг російської авіації
      Вєсті Кремля
      21:53, 16 вересня
      Вєсті.UA: Чому Офіс Президента не переїжджає. "Тваринки" у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:48, 16 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Пристайко окреслив "формулу Зеленського" щодо Донбасу: у чому її суть

      329
      У МЗС оприлюднили "формулу Зеленського" щодо Донбасу
      У МЗС оприлюднили "формулу Зеленського" щодо Донбасу / Пресслужба українського президента

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що щодо Донбасу існує умовна "формула Зеленського", яка має відповідати очікуванням українського народу. А на її втілення чинна українська влада має від пів року до року.

      Як зауважив міністр закордонних справ Вадим Пристайко у ефірі програми "Свобода слова", умовна "формула Зеленського" говорить про те, що чинна українська влада зробить всі кроки, які може зробити, відповідаючи на очікування передусім українського народу. 

      Цікаво! Чому Україна не повинна погоджуватися на формулу Штайнмаєра

      За його словами, це означає, що Україна спробує визволити з полону всіх українців і намагатиметься "ментально, меседжами та символами" дотягнутися до українського народу, який залишився по той бік лінії зіткнення.

      Так, Пристайко нагадав про спробу відбудувати міст у Станиці Луганській. Водночас очільник МЗС підкреслив, що президент Зеленський пропонує зробити так, щоб люди на окупованих територіях не мусили кожні 60 днів перереєстровуватися для отримання пенсії, а могли робити це один раз у рік.

      Такі кроки є основою умовної "формули Зеленського", в кінці якої стоїть: якщо ми найближчим часом не зможемо, склавши всі ці заходи, розв’язати проблему, тоді ми повинні перейти до якихось нових інших радикальних заходів. На все про все у нас є від пів року до року. А закінчується "формула Зеленського" фразою, що у нас немає п’яти років, аби продовжувати переговори та кожного дня прокидатися та читати, кого застрелив снайпер, і хто де загинув,
      – зауважив Пристайко.

      Крім того, міністр сповістив, що у письмовому вигляді "формули Зеленського" не існує, оскільки він її щойно сформулював, тому вона – не дуже чітка. Тож, Пристайко додав, що йому треба буде зустрітися з президентом і "накидати її швиденько".

      Якою нині є ситуація на Донбасі? Загинув український оборонець, ще двоє поранені

      До слова, як зазначив керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко у коментарі 24 каналу, найближчим часом на президента Зеленського чекають випробування в переговорних процесах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, напередодні зустрічі лідерів "нормандської четвірки" йде обговорення формули Штайнмайера (місцеві вибори в ОРДЛО без виведення російських військ – 24 канала). Однак, є інформація, що формальний компроміс знайдено.

      Для Зеленського виклик – не погоджуватися на проведення виборів силами бойовиків на неконтрольованих територіях. Це буде фікція та наш величезний програш. Також не можна погоджуватися на особливий статус так званих "ДНР" і "ЛНР",
      – підкреслив експерт.

      Водночас він вважає, що на Україну в цьому питанні будуть тиснути.

      blog_ava
      Будинок Гонтаревої згорів дотла: що відомо про іншу нерухомість ексглави Нацбанку
      сьогодні
      3860
      Теги: Новини України Президент України Володимир Зеленський Вадим Пристайко Новини політики Війна на Донбасі МЗС України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону
      сьогодні , 10:01 Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону
      Ірина Юрковська 718
      Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?
      сьогодні , 10:00 Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?
      Під обкладинкою 66
      Будинок Гонтаревої згорів дотла: що відомо про іншу нерухомість ексглави Нацбанку
      сьогодні , 09:05 Будинок Гонтаревої згорів дотла: що відомо про іншу нерухомість ексглави Нацбанку
      3859
      Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      сьогодні , 08:40 Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      Ольга Черненко 791
      Как Путин проиграл Навальному
      сьогодні , 01:00 Как Путин проиграл Навальному
      Іван Яковина 1427
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук