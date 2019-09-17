Пристайко окреслив "формулу Зеленського" щодо Донбасу: у чому її суть

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що щодо Донбасу існує умовна "формула Зеленського", яка має відповідати очікуванням українського народу. А на її втілення чинна українська влада має від пів року до року.

Як зауважив міністр закордонних справ Вадим Пристайко у ефірі програми "Свобода слова", умовна "формула Зеленського" говорить про те, що чинна українська влада зробить всі кроки, які може зробити, відповідаючи на очікування передусім українського народу.

Цікаво! Чому Україна не повинна погоджуватися на формулу Штайнмаєра

За його словами, це означає, що Україна спробує визволити з полону всіх українців і намагатиметься "ментально, меседжами та символами" дотягнутися до українського народу, який залишився по той бік лінії зіткнення.

Так, Пристайко нагадав про спробу відбудувати міст у Станиці Луганській. Водночас очільник МЗС підкреслив, що президент Зеленський пропонує зробити так, щоб люди на окупованих територіях не мусили кожні 60 днів перереєстровуватися для отримання пенсії, а могли робити це один раз у рік.

Такі кроки є основою умовної "формули Зеленського", в кінці якої стоїть: якщо ми найближчим часом не зможемо, склавши всі ці заходи, розв’язати проблему, тоді ми повинні перейти до якихось нових інших радикальних заходів. На все про все у нас є від пів року до року. А закінчується "формула Зеленського" фразою, що у нас немає п’яти років, аби продовжувати переговори та кожного дня прокидатися та читати, кого застрелив снайпер, і хто де загинув,

– зауважив Пристайко.

Крім того, міністр сповістив, що у письмовому вигляді "формули Зеленського" не існує, оскільки він її щойно сформулював, тому вона – не дуже чітка. Тож, Пристайко додав, що йому треба буде зустрітися з президентом і "накидати її швиденько".

Якою нині є ситуація на Донбасі? Загинув український оборонець, ще двоє поранені

До слова, як зазначив керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко у коментарі 24 каналу, найближчим часом на президента Зеленського чекають випробування в переговорних процесах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, напередодні зустрічі лідерів "нормандської четвірки" йде обговорення формули Штайнмайера (місцеві вибори в ОРДЛО без виведення російських військ – 24 канала). Однак, є інформація, що формальний компроміс знайдено.

Для Зеленського виклик – не погоджуватися на проведення виборів силами бойовиків на неконтрольованих територіях. Це буде фікція та наш величезний програш. Також не можна погоджуватися на особливий статус так званих "ДНР" і "ЛНР",

– підкреслив експерт.

Водночас він вважає, що на Україну в цьому питанні будуть тиснути.