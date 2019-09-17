Чому Україна не повинна погоджуватися на формулу Штайнмаєра

Формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можна назвати формулою Путіна.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Дипломат зауважує, що диявол криється в деталях. Треба виходити з того, що конфлікт між Україною і Росією йде не тільки в ОРДЛО і Азовському морі. Є ще Крим.

Крім окупації Донбасу, Росія продовжує агресію проти України в гуманітарній, інформаційній, енергетичній, економічній сферах. Ніяка формула Штайнмаєра і переговори в нормандському форматі або в Мінську ці проблеми не вирішить. Це ігрища, які ні до чого не ведуть,

– переконаний Олександр Хара.

Що означає формула Штайнмаєра? Це алгоритм, який запропонував колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у 2015 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з його формулою, сторони конфлікту водночас та паралельно повинні виконувати політичні й безпекові пункти домовленостей. Спочатку Україна має ухвалити закон про вибори на Донбасі, потім розвести війська і провести вибори. Після їхнього визнання ОБСЄ Донбасу потрібно надати особливий статус. Лише потім передбачене повне виведення незаконних збройних формувань з окупованих регіонів і повернення Україні контролю над кордоном.

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Україна, зауважує він, готова до розмови і може по пунктах прописувати кроки для врегулювання ситуації. Але Росія – агресор. Треба нагадати, що Росія, згідно з рішенням Трибуналу ООН з морського права повинна повернути захоплені в Азовському морі кораблі. Також слід вимагати від Заходу певних кроків – санкційних і політичних.

Якщо ми погоджуємося на формулу Штайнмаєра, то потім з’ясується, що є ще якась формула. І Україну заганятимуть у стійло. І якщо зустріч "нормандської четвірки" зірветься – то не Україна висувала неприйнятні вимоги, а Росія. І в цій ситуації ми точно не в програші,

– вважає Олександр Хара.

Що таке нормандський формат? Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі.



Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії відбудеться у найближчі тижні. Втім, Росія повідомила, що на зустріч у вересні шансів немає. У Кремлі зазначили, що реальнішим терміном проведення переговорів у Нормандському форматі є жовтень. Кремль вимагає згоди України на виконання формули Штайнмайєра.