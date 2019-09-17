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      Чому Україна не повинна погоджуватися на формулу Штайнмаєра

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      Формула Штайнмаєра дозволить Путіну контролювати Україну
      Формула Штайнмаєра дозволить Путіну контролювати Україну / gettyimages.com

      Формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можна назвати формулою Путіна.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      Дипломат зауважує, що диявол криється в деталях. Треба виходити з того, що конфлікт між Україною і Росією йде не тільки в ОРДЛО і Азовському морі. Є ще Крим.

      Крім окупації Донбасу, Росія продовжує агресію проти України в гуманітарній, інформаційній, енергетичній, економічній сферах. Ніяка формула Штайнмаєра і переговори в нормандському форматі або в Мінську ці проблеми не вирішить. Це ігрища, які ні до чого не ведуть,
      – переконаний Олександр Хара.

      Що означає формула Штайнмаєра? Це алгоритм, який запропонував колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у 2015 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з його формулою, сторони конфлікту водночас та паралельно повинні виконувати політичні й безпекові пункти домовленостей. Спочатку Україна має ухвалити закон про вибори на Донбасі, потім розвести війська і провести вибори. Після їхнього визнання ОБСЄ Донбасу потрібно надати особливий статус. Лише потім передбачене повне виведення незаконних збройних формувань з окупованих регіонів і повернення Україні контролю над кордоном.

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      Україна, зауважує він, готова до розмови і може по пунктах прописувати кроки для врегулювання ситуації. Але Росія – агресор. Треба нагадати, що Росія, згідно з рішенням Трибуналу ООН з морського права повинна повернути захоплені в Азовському морі кораблі. Також слід вимагати від Заходу певних кроків – санкційних і політичних.

      Якщо ми погоджуємося на формулу Штайнмаєра, то потім з’ясується, що є ще якась формула. І Україну заганятимуть у стійло. І якщо зустріч "нормандської четвірки" зірветься – то не Україна висувала неприйнятні вимоги, а Росія. І в цій ситуації ми точно не в програші,
      – вважає Олександр Хара.

      Що таке нормандський формат? Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі.

      Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії відбудеться у найближчі тижні. Втім, Росія повідомила, що на зустріч у вересні шансів немає. У Кремлі зазначили, що реальнішим терміном проведення переговорів у Нормандському форматі є жовтень. Кремль вимагає згоди України на виконання формули Штайнмайєра.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Володимир Зеленський Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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