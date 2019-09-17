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      Почему Украина не должна соглашаться на формулу Штайнмайера

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      Формула Штайнмайера позволит Путину контролировать Украину
      Формула Штайнмайера позволит Путину контролировать Украину / gettyimages.com

      Формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе можно назвать формулой Путина.

      Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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      Дипломат замечает, что дьявол кроется в деталях. Надо исходить из того, что конфликт между Украиной и Россией идет не только в ОРДЛО и Азовском море. Есть еще Крым.

      Кроме оккупации Донбасса, Россия продолжает агрессию против Украины в гуманитарной, информационной, энергетической, экономической сферах. Никакая формула Штайнмайера и переговоры в нормандском формате или в Минске эти проблемы не решит. Это игрища, которые ни к чему не ведут,
      – убежден Александр Хара.

      Что означает формула Штайнмайера? Это алгоритм, который предложил бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно его формуле, стороны конфликта одновременно и параллельно должны выполнять политические и опасные пункты договоренностей. Сначала Украина должна принять закон о выборах на Донбассе, затем развести войска и провести выборы. После их признания ОБСЕ Донбассу нужно предоставить особый статус. Только потом предусмотрен полный вывод незаконных вооруженных формирований из оккупированных регионов и возвращение Украине контроля над границей.

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      Украина, отмечает он, готова к разговору и может по пунктам прописывать шаги для урегулирования ситуации. Но Россия – агрессор. Надо напомнить, что Россия, согласно решению Трибунала ООН по морскому праву, должна вернуть захваченные в Азовском море корабли. Также следует требовать от Запада определенных шагов – санкционным и политических.

      Если мы соглашаемся на формулу Штайнмайера, то потом выяснится, что есть еще какая-то формула. И Украину будут загонять в стойло. И если встреча "нормандской четверки" сорвется – то не Украина выдвигала неприемлемые требования, а Россия. И в этой ситуации мы точно не в проигрыше,
      – считает Александр Хара.

      Что такое нормандский формат? Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.

      Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России состоится в ближайшие недели. Впрочем, Россия сообщила, что на встречу в сентябре шансов нет. В Кремле отметили, что более реальным сроком проведения переговоров в Нормандском формате является октябрь. Кремль требует согласия Украины на выполнение формулы Штайнмайера.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Владимир Зеленский Нормандский формат
      Источник: 24 канал
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