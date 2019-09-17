Почему Украина не должна соглашаться на формулу Штайнмайера

Формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе можно назвать формулой Путина.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Дипломат замечает, что дьявол кроется в деталях. Надо исходить из того, что конфликт между Украиной и Россией идет не только в ОРДЛО и Азовском море. Есть еще Крым.

Кроме оккупации Донбасса, Россия продолжает агрессию против Украины в гуманитарной, информационной, энергетической, экономической сферах. Никакая формула Штайнмайера и переговоры в нормандском формате или в Минске эти проблемы не решит. Это игрища, которые ни к чему не ведут,

– убежден Александр Хара.

Что означает формула Штайнмайера? Это алгоритм, который предложил бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно его формуле, стороны конфликта одновременно и параллельно должны выполнять политические и опасные пункты договоренностей. Сначала Украина должна принять закон о выборах на Донбассе, затем развести войска и провести выборы. После их признания ОБСЕ Донбассу нужно предоставить особый статус. Только потом предусмотрен полный вывод незаконных вооруженных формирований из оккупированных регионов и возвращение Украине контроля над границей.

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Украина, отмечает он, готова к разговору и может по пунктам прописывать шаги для урегулирования ситуации. Но Россия – агрессор. Надо напомнить, что Россия, согласно решению Трибунала ООН по морскому праву, должна вернуть захваченные в Азовском море корабли. Также следует требовать от Запада определенных шагов – санкционным и политических.

Если мы соглашаемся на формулу Штайнмайера, то потом выяснится, что есть еще какая-то формула. И Украину будут загонять в стойло. И если встреча "нормандской четверки" сорвется – то не Украина выдвигала неприемлемые требования, а Россия. И в этой ситуации мы точно не в проигрыше,

– считает Александр Хара.

Что такое нормандский формат? Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.



Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России состоится в ближайшие недели. Впрочем, Россия сообщила, что на встречу в сентябре шансов нет. В Кремле отметили, что более реальным сроком проведения переговоров в Нормандском формате является октябрь. Кремль требует согласия Украины на выполнение формулы Штайнмайера.