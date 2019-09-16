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      Зеленский объяснил, что именно ожидает от встречи в нормандском формате

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      Зеленский и Чапутова встретились 16 сентября
      Зеленский и Чапутова встретились 16 сентября / president.gov.ua

      На предстоящей встрече лидеров стран "нормандской четверки" Украина стремится договориться об обмене "всех на всех" и определить четкие сроки разведения сил на Донбассе. Также Киев в этой позиции надеется на поддержку со стороны Франции и Германии.

      Об этом украинский глава государства говорил на брифинге в понедельник, 16 сентября, в Киеве – по результатам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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      Главные решения, которых должны достичь во время встречи в нормандском формате, Президент Украины Владимир Зеленский видит следующие:

      ► "Вопрос окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех".

      ► "Окончательное решение четких сроков разведения войск в Золотом, Петровском. И четкие сроки, когда мы разводим войска вдоль всей линии разграничения".

      ► "Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированной территории – мы должны понимать, что четкие сроки должны быть до вывода всех войск со временно оккупированной территории".

      Официальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидером Словакии Зузаной Чапутовой: все детали и фото – в материале 24 канала.

      Владимир Зеленский выразил надежду, что во время председательства Чехии в ОБСЕ достигнут прогресса в вопросе прекращения огня на Донбассе и вывода российских войск с оккупированных территорий.

      Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий – моя главная миссия, как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку и санкционное давление (на Россию – 24 канал) со стороны всех наших партнеров, в том числе и Словакии,
      – отметил Зеленский.

      Ведь это необходимость не только для Украины, но и для всей Европы, "которая всегда будет чувствовать себя в опасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право".

      Когда состоится встреча в нормандском формате?
      Говорится о формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – "нормандская четверка" – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут проходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "четверки" на уровне лидеров стран состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Зеленский несколько раз предлагал провести встречу, но несмотря на прогресс в договоренностях – конкретной даты еще не определили. Сейчас речь идет об октябре 2019 года.

       К теме: Выкрутить руки Зеленскому будет непросто, – Пристайко о переговорах в нормандском формате

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      Теги: Нормандский формат Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Украина – Россия Словакия
      Источник: 24 канал
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