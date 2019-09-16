13:57
16 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЦИК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
      Вєсті.UA
      19:23, 14 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ЦИК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Зеленский проводит официальную встречу с президенткой Словакии Чапутовой: все детали и фото

      77 Читати новину українською
      Президент Украины Владимир Зеленский принимает в Киеве свою словацкую коллегу Зузану Чапутову
      Президент Украины Владимир Зеленский принимает в Киеве свою словацкую коллегу Зузану Чапутову / Пресс-служба украинского президента

      Сегодня президентка Словакии Зузана Чапутова находится в Украине с официальным визитом. Проводит с ней встречу, в частности, украинский гарант Владимир Зеленский.

      Официальная церемония мероприятия прошла во дворе Мариинского дворца в Киеве. Здесь лидеры государств осмотрели строй почетного караула. Затем прозвучали государственные гимны Украины и Словакии, передает пресс-служба украинского президента.

      Интересно! Украина и Словакия приостановили транзит некачественной российской нефти

      Встреча Зеленского и Чапутовой началась в Мариинском дворце в Киеве

      После этого состоялось представление делегаций двух стран и прохождение воинов почетного караула торжественным маршем. Собственно, так началась встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой.

      Далее запланированы переговоры делегаций Украины и Словакии под председательством президентов двух стран. По их итогам Зеленский и Чапутова проведут совместную пресс-конференцию.

      Зеленський, Чапутова, Україна, Словаччина
      Сейчас продолжаются переговоры делегаций Украины и Словакии

      Как видно из обнародованных фото, Зеленский и Чапутова уже успели подписать некоторые документы.

      Зеленський, Чапутова, Україна, Словаччина

      Зеленський, Чапутова, Україна, Словаччина
      По итогам встречи делегаций Украины и Словакии пройдет совместная пресс-конференция

      Кстати, лидеры США и Словакии назвали "Северный поток-2" геополитическим оружием

      Отметим, что во время встречи украинский президент поздравил Чапутову с избранием на должность президента Словакии. Словацкий лидер сложила соответствующую присягу 15 июня.

      Что известно о Зузане Чапутовой

      В конце марта она победила на выборах президента Словакии, заручившись поддержкой более 58% избирателей. Таким образом, она стала первой в истории страны женщиной-президентом. Кроме того, Зузана Чапутова в свои 45 лет стала самым молодым президентом Словакии.

      До президентской должности в Словакии Чапутову знали как "народного адвоката". В частности, она принимала участие в массовых протестах против коррупции, которые начались после убийства журналиста Яна Куцяка. Также политик была членом партии "Прогрессивная Словакия", правда, эта политсила не входила в состав словацкого парламента.

      Что касается ее позиции, то она дружественна к Украине. Также Чапутова выступает за европейскую перспективу для Киева и за продолжение санкций против РФ. А политику хозяина Кремля Владимира Путина называет "угрозой не только для Словакии, но и для всей Европы".

      blog_ava
      Если Украина согласится на формулу Штайнмайера, то получит бомбу быстрого действия
      сегодня
      1591
      Теги: Новости политики Новости Украины Президент Украины Владимир Зеленский Словакия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      сегодня , 12:30 Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      Дмитро Гнап 207
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сегодня , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін 177
      Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
      сегодня , 08:35 Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 271
      Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      сегодня , 08:07 Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      1892
      Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      15 сентября , 22:00 Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      Блоги тижня 683
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук