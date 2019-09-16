Зеленский проводит официальную встречу с президенткой Словакии Чапутовой: все детали и фото

Сегодня президентка Словакии Зузана Чапутова находится в Украине с официальным визитом. Проводит с ней встречу, в частности, украинский гарант Владимир Зеленский.

Официальная церемония мероприятия прошла во дворе Мариинского дворца в Киеве. Здесь лидеры государств осмотрели строй почетного караула. Затем прозвучали государственные гимны Украины и Словакии, передает пресс-служба украинского президента.

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Встреча Зеленского и Чапутовой началась в Мариинском дворце в Киеве

После этого состоялось представление делегаций двух стран и прохождение воинов почетного караула торжественным маршем. Собственно, так началась встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой.

Далее запланированы переговоры делегаций Украины и Словакии под председательством президентов двух стран. По их итогам Зеленский и Чапутова проведут совместную пресс-конференцию.



Сейчас продолжаются переговоры делегаций Украины и Словакии

Как видно из обнародованных фото, Зеленский и Чапутова уже успели подписать некоторые документы.



По итогам встречи делегаций Украины и Словакии пройдет совместная пресс-конференция

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Отметим, что во время встречи украинский президент поздравил Чапутову с избранием на должность президента Словакии. Словацкий лидер сложила соответствующую присягу 15 июня.

Что известно о Зузане Чапутовой

В конце марта она победила на выборах президента Словакии, заручившись поддержкой более 58% избирателей. Таким образом, она стала первой в истории страны женщиной-президентом. Кроме того, Зузана Чапутова в свои 45 лет стала самым молодым президентом Словакии.

До президентской должности в Словакии Чапутову знали как "народного адвоката". В частности, она принимала участие в массовых протестах против коррупции, которые начались после убийства журналиста Яна Куцяка. Также политик была членом партии "Прогрессивная Словакия", правда, эта политсила не входила в состав словацкого парламента.

Что касается ее позиции, то она дружественна к Украине. Также Чапутова выступает за европейскую перспективу для Киева и за продолжение санкций против РФ. А политику хозяина Кремля Владимира Путина называет "угрозой не только для Словакии, но и для всей Европы".