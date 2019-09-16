Зеленський проводить офіційну зустріч з президенткою Словаччини Чапутовою: усі деталі та фото

Нині президентка Словаччини Зузана Чапутова перебуває в Україні з офіційним візитом. Проводить з нею зустріч, зокрема, український гарант Володимир Зеленський.

Офіційна церемонія заходу пройшла на подвір’ї Маріїнського палацу у Києві. Тут очільники держав оглянули стрій почесної варти. Потім пролунали державні гімни України та Словаччини, передає пресслужба українського президента.

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Зустріч Зеленського та Чапутової розпочалася у Маріїнському палаці у Києві

Після цього відбулося представлення делегацій двох країн і проходження воїнів почесної варти урочистим маршем. Власне так розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Зузани Чапутової.

Далі заплановано перемовини делегацій України та Словаччини під головуванням президентів двох країн. За їхніми підсумками Зеленський і Чапутова проведуть спільну прес-конференцію.



Наразі тривають перемовини делегацій України та Словаччини

Як видно з оприлюднених фото, Зеленський і Чапутова вже встигли підписати деякі документи.



За підсумками зустрічі делегацій України та Словаччини буде проведено спільну прес-конференцію

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Зауважимо, що під час зустрічі український президент привітав Чапутову з обранням на посаду президента Словаччини. Словацька лідерка склала відповідну присягу 15 червня.

Що відомо про Зузану Чапутову

Наприкінці березня вона перемогла на виборах президента Словаччини, заручившись підтримкою понад 58% виборців. Таким чином, вона стала першою в історії країни жінкою-президентом. Крім того, Зузана Чапутова у свої 45 років стала наймолодшим президентом Словаччини.

До президентської посади у Словаччині Чапутову знали як "народного адвоката". Зокрема, вона брала участь у масових протестах проти корупції, що розпочалися після вбивства журналіста Яна Куцяка. Також політикиня була членом партії "Прогресивна Словаччина", щоправда ця політсила не входила до складу словацького парламенту.

Щодо її позиції, то вона є дружньою до України. Також Чапутова виступає за європейську перспективу для Києва та за продовження санкцій проти РФ. А політику господаря Кремля Володимира Путіна називає "загрозою не лише для Словаччини, а й для всієї Європи".