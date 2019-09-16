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      Зеленський пояснив, чого саме очікує від зустрічі в нормандському форматі

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      Зеленський та Чапутова зустрілися 16 вересня
      Зеленський та Чапутова зустрілися 16 вересня / president.gov.ua

      На майбутній зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" Україна прагне домовитися про обмін "всіх на всіх" і визначити чіткі терміни розведення сил на Донбасі. Також Київ щодо цієї позиції сподівається на підтримку з боку Франції та Німеччини.

      Про це український глава держави говорив на брифінгу в понеділок, 16 вересня, у Києві – за результатами зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

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      Головні рішення, яких мають досягти під час зустрічі у нормандському форматі, Президент України Володимир Зеленський бачить такі:

      ► "Питання остаточного обміну всіх наших полонених, всіх на всіх".

      ► "Остаточне рішення чітких термінів розведення військ у Золотому, Петровському. І чіткі терміни, коли ми розводимо війська вздовж усієї лінії розмежування".

      ► "Якщо ми обговорюємо місцеві вибори на тимчасово окупованій території – ми повинні розуміти, що чіткі терміни повинні бути до виборів виведення всіх військ із тимчасово окупованих територій".

      Офіційна зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою: усі деталі та фото – в матеріалі 24 каналу.

      Володимир Зеленський висловив сподівання, що під час головування Словаччини в ОБСЄ досягнуть прогресу в питанні припинення вогню на Донбасі й виведення російських військ з окупованих територій.

      Завершення війни й деокупація всіх українських територій – моя головна місія, як президента України. І ми дуже розраховуємо на вашу дипломатичну підтримку та санкційний тиск (на Росію – 24 канал) з боку всіх наших партнерів, у тому числі й Словаччини,
      – наголосив Зеленський.

      Адже це необхідність не лише для України, а й для всієї Європи, "яка завжди буде відчувати себе в небезпеці, поки Російська Федерація ігнорує міжнародне право".

      Коли буде зустріч у нормандському форматі?Мовиться про формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники цих переговорів – "нормандська четвірка" – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Востаннє переговори "четвірки" на рівні лідерів країн відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч, та попри прогрес у домовленостях – конкретної дати ще не визначили. Наразі мовиться про жовтень 2019.

      До теми: Викрутити руки Зеленському буде непросто, – Пристайко про перемовини в нормандському форматі

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      Курс валют на 16 вересня: долар дешевшає, євро – різко подорожчало
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Нормандський формат Війна на Донбасі Словаччина
      Джерело: 24 канал
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