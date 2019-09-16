Зеленський пояснив, чого саме очікує від зустрічі в нормандському форматі

На майбутній зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" Україна прагне домовитися про обмін "всіх на всіх" і визначити чіткі терміни розведення сил на Донбасі. Також Київ щодо цієї позиції сподівається на підтримку з боку Франції та Німеччини.

Про це український глава держави говорив на брифінгу в понеділок, 16 вересня, у Києві – за результатами зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

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Головні рішення, яких мають досягти під час зустрічі у нормандському форматі, Президент України Володимир Зеленський бачить такі:

► "Питання остаточного обміну всіх наших полонених, всіх на всіх".

► "Остаточне рішення чітких термінів розведення військ у Золотому, Петровському. І чіткі терміни, коли ми розводимо війська вздовж усієї лінії розмежування".

► "Якщо ми обговорюємо місцеві вибори на тимчасово окупованій території – ми повинні розуміти, що чіткі терміни повинні бути до виборів виведення всіх військ із тимчасово окупованих територій".

Офіційна зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою: усі деталі та фото – в матеріалі 24 каналу.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що під час головування Словаччини в ОБСЄ досягнуть прогресу в питанні припинення вогню на Донбасі й виведення російських військ з окупованих територій.

Завершення війни й деокупація всіх українських територій – моя головна місія, як президента України. І ми дуже розраховуємо на вашу дипломатичну підтримку та санкційний тиск (на Росію – 24 канал) з боку всіх наших партнерів, у тому числі й Словаччини,

– наголосив Зеленський.

Адже це необхідність не лише для України, а й для всієї Європи, "яка завжди буде відчувати себе в небезпеці, поки Російська Федерація ігнорує міжнародне право".

Коли буде зустріч у нормандському форматі?Мовиться про формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники цих переговорів – "нормандська четвірка" – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "четвірки" на рівні лідерів країн відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч, та попри прогрес у домовленостях – конкретної дати ще не визначили. Наразі мовиться про жовтень 2019.

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