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      Формула Штайнмайєра – гарна основа для виконання мінських угод, – глава ОБСЄ

      52 Читать новость на русском
      Мирослав Лайчак
      Мирослав Лайчак / express-k.kz

      Формула Штайнмайєра є хорошою основою для виконання мінських угод. У цьому переконаний міністр закордонних справ Словаччини, та голова ОБСЄ Мирослав Лайчак.

      "Для мене повернення довіри – це повне виконання мінських угод, якщо це буде прозоро і без жодних ігор. У нас навіть є хороший принцип, як правильно читати мінські угоди, – це план Штайнмайєра. Я вважаю, що це хороша основа", – сказав міністр на форумі YES 2019 у Києві.

      Читайте також: Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра

      При цьому Лайчак назвав необхідні елементи мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

      Для миру необхідний мирний план врегулювання, інструменти і бажання цього досягти, яке б підтримувалося людьми. В Україні є мирний план – мінські угоди, є інструменти – "нормандська група", Тристороння контактна група, СММ ОБСЄ, а також залучення США – Курт Волкер. До останнього часу нам бракувало політичної волі, бажання виконувати мінські угоди,
      – сказав глава ОБСЄ.

      Він також наголосив на необхідності зберігати міжнародну єдність на підтримку України.

      "Потрібно зберігати єдність міжнародної спільноти. Я не думаю, що було б правильно говорити про якісь поступки на цьому етапі, оскільки Україна на цьому етапі є жертвою агресії – потрібно повернути мир і відновити територіальну цілісність. Потрібно показати, що ми справді серйозно до цього ставимося", – резюмував дипломат.

      В чому полягає суть формули Штайнмайєра?

      Так звана формула Штайнмайєра отримала свою назву від імені її творця. Франк-Вальтер Штайнмайєр – колишній міністр закордонних справ Німеччини. Він був одним з активних прихильників політичного врегулювання ситуації на Донбасі.

      У 2015 році Штайнмайєр виступив зі своєю формулою, яка, на його думку, повинна була допомогти в розв'язанні конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмайєр запропонував таку модель:

      • Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;
      • відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;
      • реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

      Читайте також: У США назвали умови, за яких на Донбасі можуть відбутися місцеві вибори

      Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Причому Росія активно лобіює модель Штайнмайєра, а ось Україні вона не до вподоби. Реалізація формули вигідніша російській стороні – спочатку вибори, потім межа. Мета Росії – швидше обрати легітимних для Києва і світової спільноти представників Донбасу, з якими вже в межах мінських угод можна вступати у відкриті переговори, а також дати цим територіям особливий статус.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі ОБСЄ Форум YES 2019 у Києві Словаччина Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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