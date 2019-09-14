Формула Штайнмайєра – гарна основа для виконання мінських угод, – глава ОБСЄ

Формула Штайнмайєра є хорошою основою для виконання мінських угод. У цьому переконаний міністр закордонних справ Словаччини, та голова ОБСЄ Мирослав Лайчак.

"Для мене повернення довіри – це повне виконання мінських угод, якщо це буде прозоро і без жодних ігор. У нас навіть є хороший принцип, як правильно читати мінські угоди, – це план Штайнмайєра. Я вважаю, що це хороша основа", – сказав міністр на форумі YES 2019 у Києві.

Читайте також: Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра

При цьому Лайчак назвав необхідні елементи мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Для миру необхідний мирний план врегулювання, інструменти і бажання цього досягти, яке б підтримувалося людьми. В Україні є мирний план – мінські угоди, є інструменти – "нормандська група", Тристороння контактна група, СММ ОБСЄ, а також залучення США – Курт Волкер. До останнього часу нам бракувало політичної волі, бажання виконувати мінські угоди,

– сказав глава ОБСЄ.

Він також наголосив на необхідності зберігати міжнародну єдність на підтримку України.

"Потрібно зберігати єдність міжнародної спільноти. Я не думаю, що було б правильно говорити про якісь поступки на цьому етапі, оскільки Україна на цьому етапі є жертвою агресії – потрібно повернути мир і відновити територіальну цілісність. Потрібно показати, що ми справді серйозно до цього ставимося", – резюмував дипломат.

В чому полягає суть формули Штайнмайєра?

Так звана формула Штайнмайєра отримала свою назву від імені її творця. Франк-Вальтер Штайнмайєр – колишній міністр закордонних справ Німеччини. Він був одним з активних прихильників політичного врегулювання ситуації на Донбасі.

У 2015 році Штайнмайєр виступив зі своєю формулою, яка, на його думку, повинна була допомогти в розв'язанні конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмайєр запропонував таку модель:

Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;

відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;

реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

Читайте також: У США назвали умови, за яких на Донбасі можуть відбутися місцеві вибори

Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Причому Росія активно лобіює модель Штайнмайєра, а ось Україні вона не до вподоби. Реалізація формули вигідніша російській стороні – спочатку вибори, потім межа. Мета Росії – швидше обрати легітимних для Києва і світової спільноти представників Донбасу, з якими вже в межах мінських угод можна вступати у відкриті переговори, а також дати цим територіям особливий статус.