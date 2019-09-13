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      У Кремлі назвали свій час зустрічі "нормандської четвірки"

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      У Кремлі заявили про зустріч "нормандської четвірки" у жовтні
      У Кремлі заявили про зустріч "нормандської четвірки" у жовтні / ТАСС

      Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися в жовтні. У Кремлі кажуть, що наступного тижня (тобто ще у вересні) шансів немає.

      Дата ще не визначена – їх вже звучало кілька, заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, пише "ТАСС".

      Важливо: Про що домовлятиметься Зеленський під час зустрічі "нормандської четвірки" – головне

      Про можливе проведення зустрічі саме у вересні говорив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, українська слова на цьому наполягатиме.

      Наступного тижня шансів немає... Там називався ряд дат, які поки ще не узгоджені. Якщо так дивитися, як робота піде, то десь жовтень виключати не можна,
      – сказав він.

      Ушаков сподівається, що питання зустрічі Зеленського і Путіна зрушить з місця після 18 вересня, коли має відбутися засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

      Водночас другий президент України, учасник переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма не має оптимізму щодо майбутньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Він каже: "головне – витримати один проти трьох" 

      Ймовірність зустрічі у нормандському форматі вже найближчими тижнями підтвердила й канцлерка Німеччини Ангела Меркель. До слова, президент Зеленський вже кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі. 

      Що таке нормандський формат?Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

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      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія
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