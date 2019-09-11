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      Коли відбудеться нова зустріч "нормандської четвірки": заява Меркель

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      Меркель анонсувала зустріч "нормандської четвірки" найближчим часом
      Меркель анонсувала зустріч "нормандської четвірки" найближчим часом / Фото з відкритих джерел

      Зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії у нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі відбудеться у найближчі тижні. Наразі ведеться необхідна робота для проведення саміту.

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час дебатів у Бундестазі зауважила, що наразі з'явився певний прогрес у врегулюванні ситуації між Києвом та Москвою, пише ТАСС.

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      Ми несемо відповідальність за зняття напруженості у відносинах Росії і України. Останніми тижнями досягнутий перший невеликий прогрес. Це сталося з тих пір, як президент Зеленський вступив на свою посаду,
      – сказала канцелерка.

      За її словами, наразі ведеться робота для проведення чотирьохстороннього формату у найближчі кілька тижнів.

      Меркель додала, що така зустріч лідерів може сприяти значному прогресу виконанння Мінських домовленостей.

      Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

      Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі. Зокрема, така ініціатива була від президента після вбивства чотирьох військових на Донбасі.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ангела Меркель Нормандський формат Війна на Донбасі
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