Когда состоится новая встреча "нормандской четверки": заявление Меркель

Встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России в нормандском формате по ситуации на Донбассе состоится в ближайшие недели. Сейчас ведется необходимая работа для проведения саммита.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Бундестаге заметила, что сейчас появился определенный прогресс в урегулировании ситуации между Киевом и Москвой, пишет ТАСС.

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Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и Украины. В последние недели достигнут первый небольшой прогресс. Это произошло с тех пор, как президент Зеленский вступил в свою должность,

– сказала канцелер.

По ее словам, сейчас ведется работа для проведения четырехстороннего формата в ближайшие несколько недель.

Меркель добавила, что такая встреча лидеров может способствовать значительному прогрессу исполнения Минских договоренностей.

Что такое нормандский формат?

Формат переговоров относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.



Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате. В частности, такая инициатива была от президента после убийства четырех военных на Донбассе.