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      Когда состоится новая встреча "нормандской четверки": заявление Меркель

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      Меркель анонсировала встречу "нормандской четверки" в ближайшее время
      Меркель анонсировала встречу "нормандской четверки" в ближайшее время / Фото из открытых источников

      Встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России в нормандском формате по ситуации на Донбассе состоится в ближайшие недели. Сейчас ведется необходимая работа для проведения саммита.

      Канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Бундестаге заметила, что сейчас появился определенный прогресс в урегулировании ситуации между Киевом и Москвой, пишет ТАСС.

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      Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и Украины. В последние недели достигнут первый небольшой прогресс. Это произошло с тех пор, как президент Зеленский вступил в свою должность,
      – сказала канцелер.

      По ее словам, сейчас ведется работа для проведения четырехстороннего формата в ближайшие несколько недель.

      Меркель добавила, что такая встреча лидеров может способствовать значительному прогрессу исполнения Минских договоренностей.

      Что такое нормандский формат?
      Формат переговоров относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

      Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате. В частности, такая инициатива была от президента после убийства четырех военных на Донбассе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Нормандский формат Ангела Меркель
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