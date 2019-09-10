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      США могут присоединиться к нормандскому формату: что это даст Украине и Трампу

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      Вероятность присоединения США к переговорам пока небольшая
      Вероятность присоединения США к переговорам пока небольшая / Коллаж 24 канала

      Дональд Трамп накануне заявил о вероятности привлечения США к переговорам в нормандском формате. Раньше такую идею не исключил и экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Поэтому присоединятся ли в конце концов Штаты к переговорам по миру в Украине и что это изменит – в материале 24 канала.

      Что известно о предстоящих переговорах "нормандской четверки"?

      Разговоры о том, что после длительного перерыва может состояться новый саммит в нормандском формате с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России, появляются все чаще. В частности, провести переговоры призывает президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, он предложил расширить круг участников, приобщив к формату лидеров Великобритании и США.

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      Дату встречи еще не назначили, однако, как отметил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, президент Зеленский готов к переговорам уже в сентябре, украинская сторона не видит смысла "затягивать" с этим до зимы.

      В конце августа о переговорах вспомнил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он также отметил, что саммит проведут в сентябре, правда, даты не указал.

      Президент России Владимир Путин взамен заявлял, что может встретиться с президентом Украины, в частности, при условии прямых переговоров Киева с главарями поддерживаемых Россией боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украина исключила выполнение такого требования. В Кремле также говорили о том, что переговоры "нормандской четверки" должны быть тщательно подготовлены и принести результаты, потому что проводить саммит "просто так" Москва не хочет.

      Что говорят в США?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут присоединиться к Германии, Франции, Украине и Россие на переговорах в нормандском формате, если это будет необходимо их участникам.

      Тот факт, что состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим и очень положительным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я включился (до переговоров в нормандском формате, – 24), я бы присоединился, но действительно состоялось очень и очень позитивное событие,
      – сказал Трамп.

      Экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон также не исключал участия США в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины.

      Нормандский формат может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и – я уверен – Великобритания – будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти: какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать,
      – отметил Болтон.

      По его словам, решение конфликта на Донбассе, возвращение Крыма Украине и более масштабные вопросы, например, относительно роли России в Европе – это интересно для США. Поскольку это "не только европейская тема, а глобальные вопросы". Поэтому, добавил Болтон, если Зеленский посчитает, что США должны принять участие в поиске выхода из сложившейся ситуации, то они "должны рассмотреть такой вариант".

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      При этом ряд американских экспертов убеждены: если США не будут участвовать в переговорах, то конфликт на Донбассе решен не будет.

      Однако, как пояснил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков в комментарии 24 каналу, такие заявления показывают лишь полное непонимание того, что Украине сейчас действительно интересно.

      Нам сейчас важны даже не американские санкции, которые где-то ослабят Россию через несколько лет, а массированные и постоянные, например, летальная помощь. Это уменьшило бы шансы России на то, что она очередной угрозой применения силы может выбить уступки. Вот это – самое важное, а не эти все разговоры о включении США в переговорный формат,
      – пояснил эксперт.

      Почему Трампу не выгодно приобщаться к переговорам?

      Николай Белесков отмечает: вероятность того, что США все же присоединятся к переговорам в нормандском формате – невелика. Ведь это – не совсем то, что сейчас нужно Трампу, прежде всего по трем причинам.

      Во-первых, США имеют свои каналы общения с россиянами и могут проводить параллельные консультации с французами и немцами. Поэтому им нет особого смысла входить в формат, который, скажем, фактически "будет принижать" их до уровня немцев, французов и тому подобное.

      Во-вторых, американцы будут готовы присоединиться к Нормандскому формату только тогда, когда будет какой-то шанс, что он даст результат. То есть становиться еще одним участником просто для того, чтобы время от времени отправлять на переговоры своего делегата, они не особо желают.

      Штаты интересуют в этом случае исключительно шансы на успех. Возможно, это и цинично в определенной степени, но тем не менее. У них нет желания присоединяться, когда перспективы урегулирования выглядят достаточно туманными,
      – отметил Белесков.

      В-третьих, как уже неоднократно озвучивали американские чиновники, вопрос совсем не в форматах. А в том, чтобы заставить Россию изменить свое восприятие конфликта. Потому что сейчас там воспринимают ситуацию на Донбассе как такую, с которой можно мириться. Для России выгоднее просто ждать, что в далекой перспективе переговорные позиции для них улучшатся, и дальше гнуть свою линию.

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      Усиливает сомнения и то, что Запад сейчас посылает РФ сигналы готовности развивать отношения, независимо от того, какую политику она проводит в отношении Украины. И они, по словам эксперта, совершенно не способствуют тому, чтобы Россия меняла свою позицию и "включала заднюю" в отношении Донбасса.

      Поэтому сейчас основная проблема в том, что Украина не имеет рычагов давления на Россию. А Запад, очевидно, не желает применять в полной мере даже те, которые существуют.

      Что такое нормандский формат?Это – формат переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины. Первая такая встреча состоялась в Нормандии (Франция). Участники переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Встречи могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз такие переговоры состоялись в 2016 году.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Статьи Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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