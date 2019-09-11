Президент Украины Владимир Зеленский приобщит США к переговорам по обеспечению мира в Украине, если Нормандский формат не принесет результатов.

Об этом рассказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в своем интервью "Голосу Америки".

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Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если действующий "нормандский формат", "нормандская четверка" не принесут результатов – а они хотят результатов – тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Великобританию присоединиться,

– рассказал Тейлор.

Он добавил, что пока официального запроса об этом не поступало и отметил серьезный интерес со стороны украинского правительства и, в частности, президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе.

Ранее глава Белого дома во время пресс конференции отметил, что если будет нужно, чтобы он присоединился к встрече в "нормандском формате", то президент США обязательно это сделает.

Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что хочет видеть Дональда Трампа в "нормандском формате". Кстати, президент Украины поедет с первым официальным визитом в Соединенные Штаты Америки 23 сентября. Там гарант примет участие в Генассамблее ООН.

Что такое Нормандский формат?Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.



Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз предлагал провести встречу в Нормандском формате. В частности, такая инициатива была от президента после попытки организовать скандальный телемост между "Россия 24" и NewsOne и после убийства четырех военных на Донбассе.