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      Зеленський залучить США у разі провалу "нормандської зустрічі" – Тейлор

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      Вільям Тейлор
      Вільям Тейлор / Фото з відкритих джерел

      Президент України Володимир Зеленський долучить США до переговорів щодо забезпечення миру в Україні, якщо Нормандський формат не принесе результатів.

      Про це розповів тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у своєму інтерв’ю "Голосу Америки".

      Читайте також: Зеленський готовий до зустрічі Нормандського формату вже цього місяця, – Пристайко

      Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо чинний "нормандський формат", "нормандська четвірка" не принесуть результатів – а вони хочуть результатів – тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати та Британію приєднатися,
      – розповів Тейлор.

      Він додав, що наразі офіційного запиту про це не надходило та відзначив серйозний інтерес з боку українського уряду і, зокрема, президента Зеленського рухатись вперед у мирному процесі.

      Раніше глава Білого дому під час пресконференції зазначив, що якщо буде потрібно, аби він долучився до зустрічі у "нормандському форматі", то президент США обов’язково це зробить.

      Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що хоче бачити Дональда Трампа у "нормандському форматі". До речі, президент України поїде з першим офіційним візитом у Сполучені Штати Америки 23 вересня. Там гарант візьме участь в Генасамблеї ООН.

      Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

      Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі. Зокрема, така ініціатива була від президента після спроби організувати скандальний телеміст між "Россия 24" і NewsOne та після вбивства чотирьох військових на Донбасі.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Володимир Зеленський Нормандський формат Великобританія
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