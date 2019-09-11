Зеленський залучить США у разі провалу "нормандської зустрічі" – Тейлор

Президент України Володимир Зеленський долучить США до переговорів щодо забезпечення миру в Україні, якщо Нормандський формат не принесе результатів.

Про це розповів тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у своєму інтерв’ю "Голосу Америки".

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Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо чинний "нормандський формат", "нормандська четвірка" не принесуть результатів – а вони хочуть результатів – тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати та Британію приєднатися,

– розповів Тейлор.

Він додав, що наразі офіційного запиту про це не надходило та відзначив серйозний інтерес з боку українського уряду і, зокрема, президента Зеленського рухатись вперед у мирному процесі.

Раніше глава Білого дому під час пресконференції зазначив, що якщо буде потрібно, аби він долучився до зустрічі у "нормандському форматі", то президент США обов’язково це зробить.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що хоче бачити Дональда Трампа у "нормандському форматі". До речі, президент України поїде з першим офіційним візитом у Сполучені Штати Америки 23 вересня. Там гарант візьме участь в Генасамблеї ООН.

Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.



Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі. Зокрема, така ініціатива була від президента після спроби організувати скандальний телеміст між "Россия 24" і NewsOne та після вбивства чотирьох військових на Донбасі.