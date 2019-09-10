Трамп готовий долучитися до перемовин щодо миру в Україні

Зустріч у "нормандському форматі" планується уже найближчим часом. Президент США заявив, що готовий долучитися до переговорів.

Дональд Трамп під час пресконференцї зазначив, що обмін полоненими між Україною та РФ – це дуже великий і позитивний крок, передає "Голос Америки".

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Трамп наголосив, що якщо буде потрібно, аби він долучився до зустрічі у "нормандському форматі", то президент США обов’язково це зробить.

Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я би долучився, але справді відбулася дуже і дуже позитивна подія,

– сказав Трамп.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що хоче бачити Дональда Трампа у "нормандському форматі". До речі, президент України поїде з першим офіційним візитом у Сполучені Штати Америки 23 вересня. Там гарант візьме участь в Генасамблеї ООН.

7 вересня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією у форматі "35 на 35". Як це було – читайте тут.

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Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.



Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі. Зокрема, така ініціатива була від президента після спроби організувати скандальний телеміст між "Россия 24" і NewsOne та після вбивства чотирьох військових на Донбасі.