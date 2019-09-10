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      Трамп готовий долучитися до перемовин щодо миру в Україні

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      Президент США можливо долучиться до переговорів у "нормандському форматі"
      Президент США можливо долучиться до переговорів у "нормандському форматі" / Getty images

      Зустріч у "нормандському форматі" планується уже найближчим часом. Президент США заявив, що готовий долучитися до переговорів.

      Дональд Трамп під час пресконференцї зазначив, що обмін полоненими між Україною та РФ – це дуже великий і позитивний крок, передає "Голос Америки".

      Важливо: Путін розповів Макрону, за якою формулою бачить досягнення миру в Україні

      Трамп наголосив, що якщо буде потрібно, аби він долучився до зустрічі у "нормандському форматі", то президент США обов’язково це зробить.

      Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я би долучився, але справді відбулася дуже і дуже позитивна подія,
      – сказав Трамп.

      Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що хоче бачити Дональда Трампа у "нормандському форматі". До речі, президент України поїде з першим офіційним візитом у Сполучені Штати Америки 23 вересня. Там гарант візьме участь в Генасамблеї ООН.

      7 вересня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією у форматі "35 на 35". Як це було – читайте тут.

      Дональд Трамп готовий долучитися до перемовин щодо миру в Україні: дивіться відео

      Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

      Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі. Зокрема, така ініціатива була від президента після спроби організувати скандальний телеміст між "Россия 24" і NewsOne та після вбивства чотирьох військових на Донбасі.

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      Теги: Новини України Обмін полоненими Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Війна на Донбасі Дональд Трамп Новини США Нормандський формат
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