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      Трамп готов присоединиться к переговорам касательно мира в Украине

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      Президент США может присоединиться к переговорам в "нормандском формате"
      Президент США может присоединиться к переговорам в "нормандском формате" / Getty images

      Встреча в "нормандском формате" планируется уже в ближайшее время. Президент США заявил, что готов приобщиться к переговорам.

      Дональд Трамп во время пресконференции отметил, что обмен пленными между Украиной и РФ – это очень большой и позитивный шаг, передает "Голос Америки".

      Важно: Путин рассказал Макрону, по какой формуле видит достижение мира в Украине

      Трамп подчеркнул, что если будет нужно, чтобы он присоединился ко встрече в "нормандском формате", то президент США обязательно это сделает.

      Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно состоялось очень и очень позитивное событие,
      – сказал Трамп.

      Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что хочет видеть Дональда Трампа в "нормандском формате". Кстати, президент Украины поедет с первым официальным визитом в Соединенные Штаты Америки 23 сентября. Там гарант примет участие в Генассамблее ООН.

      7 сентября состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией в формате "35 на 35". Как это было – читайте здесь.

      Дональд Трамп готов присоединиться к переговорам касательно мира в Украине: смотрите видео

      Что такое нормандский формат?Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут проходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

      Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате. В частности, такая инициатива была от президента после попытки организовать скандальный телемост между "Россия 24" и NewsOne и после убийства четырех военных на Донбассе.

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      Теги: Украина – Россия Обмен пленными Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Дональд Трамп Новости США Владимир Зеленский Нормандский формат
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