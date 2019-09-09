Зеленский едет с первым официальным визитом в США: точная дата

Президент Украины Владимир Зеленский поедет с первым официальным визитом в Соединенные Штаты Америки 23 сентября. Там гарант примет участие в Генассамблее ООН.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в Киеве.

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23 сентября мы едем в США,

– сказал Пристайко.

В частности, в Нью-Йорке Зеленский примет участие в общих дебатах в рамках Генеральной ассамблеи ООН, которые начнутся 24 сентября.

17 сентября 2019 года в Нью-Йорке начнется очередная 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 24 сентября откроются общие дебаты в рамках Генассамблеи. Зеленский получил приглашение выступить на них.



Кроме Украины участие в сессии Генассамблеи примут лидеры США, Венесуэлы, Франции, Южной Кореи, Казахстана, Ливии, Ирана и Ирака.

Пристайко также напомнил, что Зеленский имеет официальное приглашение на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако, дипломаты обеих стран пока продолжают работать над графиками лидеров, чтобы определить конкретную дату их встречи. Глава МИД пообещал, что эту дату визита Зеленского в Вашингтон озвучат в ближайшее время.

Основной темой встречи украинского президента с американским руководством будут вопросы безопасности.

Заметим, в конце июля Трамп и Зеленский пообщались по телефону и обсудили сотрудничество между государствами. Это был второй разговор лидеров Украины и США – впервые хозяин Белого дома позвонил действующему украинскому гаранту после победы последнего на выборах.

Что известно о визите Зеленского в США?​

Сразу после своей инаугурации глава государства выразил желание встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Тогда он назвал США "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России". Со своей стороны, Трамп пригласил Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон.



Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, Белый дом ожидает встречи с Зеленским, однако дата еще не назначена. Он добавил, что это вопрос ближайшего будущего. Сам президент надеется, что его визит в Соединенные Штаты Америки состоится уже осенью этого года.