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      Зеленский едет с первым официальным визитом в США: точная дата

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      Владимир Зеленский едет в США 23 сентября
      Владимир Зеленский едет в США 23 сентября / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский поедет с первым официальным визитом в Соединенные Штаты Америки 23 сентября. Там гарант примет участие в Генассамблее ООН.

      Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в Киеве.

      Важно: Трамп проведет несколько встреч с Зеленским: в США озвучили детали

      23 сентября мы едем в США,
      – сказал Пристайко.

      В частности, в Нью-Йорке Зеленский примет участие в общих дебатах в рамках Генеральной ассамблеи ООН, которые начнутся 24 сентября.

      17 сентября 2019 года в Нью-Йорке начнется очередная 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 24 сентября откроются общие дебаты в рамках Генассамблеи. Зеленский получил приглашение выступить на них.

      Кроме Украины участие в сессии Генассамблеи примут лидеры США, Венесуэлы, Франции, Южной Кореи, Казахстана, Ливии, Ирана и Ирака.

      Пристайко также напомнил, что Зеленский имеет официальное приглашение на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако, дипломаты обеих стран пока продолжают работать над графиками лидеров, чтобы определить конкретную дату их встречи. Глава МИД пообещал, что эту дату визита Зеленского в Вашингтон озвучат в ближайшее время.

      Основной темой встречи украинского президента с американским руководством будут вопросы безопасности.

      Заметим, в конце июля Трамп и Зеленский пообщались по телефону и обсудили сотрудничество между государствами. Это был второй разговор лидеров Украины и США – впервые хозяин Белого дома позвонил действующему украинскому гаранту после победы последнего на выборах.

      Что известно о визите Зеленского в США?​
      Сразу после своей инаугурации глава государства выразил желание встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Тогда он назвал США "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России". Со своей стороны, Трамп пригласил Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон.

      Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, Белый дом ожидает встречи с Зеленским, однако дата еще не назначена. Он добавил, что это вопрос ближайшего будущего. Сам президент надеется, что его визит в Соединенные Штаты Америки состоится уже осенью этого года.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Вадим Пристайко ООН Генассамблея ООН Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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