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      Путин рассказал Макрону, по какой формуле видит достижение мира в Украине

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      Путин рассказал Макрону, что хочет закрепления "формулы Штайнмайера"
      Путин рассказал Макрону, что хочет закрепления "формулы Штайнмайера" / cdn.img.inosmi.ru

      Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. В разговоре Путин рассказал своему коллеге, что хочет, чтобы "Киев выполнил все договоренности", достигнутые по результатам встречи в нормандском формате в 2015-2016 годах, в частности, закрепление "формулы Штайнмайера".

      Два лидера также положительно оценили результаты недавнего обмена пленными между Украиной и Россией, сообщает пресс-служба Владимира Путина.

      Интересно! Почему Путин согласился на обмен пленными

      Макрон и Путин назвали обмен важной гуманитарной акцией. Они надеются, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений.

      Российский президент отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита "нормандской четверки", а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи.

      В этом контексте он обратил внимание на "необходимость выполнения Киевом договоренностей", достигнутых во время предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах.

      В частности, Путин выделил договоренности о разведении сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера".

      Что предполагает "формула Штайнмайера"?"Формула Штайнамаєра" – формула для достижения мира на Донбассе, предложенная федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

      Формула, в частности, предусматривает проведение местных выборов на Донбассе и постепенное введение особого статуса для региона. Фактически, формула выносит на первый план политические аспекты урегулирования конфликта на Донбассе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Нормандский формат Эммануэль Макрон Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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