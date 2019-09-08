Путин рассказал Макрону, по какой формуле видит достижение мира в Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. В разговоре Путин рассказал своему коллеге, что хочет, чтобы "Киев выполнил все договоренности", достигнутые по результатам встречи в нормандском формате в 2015-2016 годах, в частности, закрепление "формулы Штайнмайера".

Два лидера также положительно оценили результаты недавнего обмена пленными между Украиной и Россией, сообщает пресс-служба Владимира Путина.

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Макрон и Путин назвали обмен важной гуманитарной акцией. Они надеются, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений.

Российский президент отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита "нормандской четверки", а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи.

В этом контексте он обратил внимание на "необходимость выполнения Киевом договоренностей", достигнутых во время предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах.

В частности, Путин выделил договоренности о разведении сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера".

Что предполагает "формула Штайнмайера"?"Формула Штайнамаєра" – формула для достижения мира на Донбассе, предложенная федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.



Формула, в частности, предусматривает проведение местных выборов на Донбассе и постепенное введение особого статуса для региона. Фактически, формула выносит на первый план политические аспекты урегулирования конфликта на Донбассе.