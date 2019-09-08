01:12
9 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА

      Путін розповів Макрону, за якою формулою бачить досягнення миру в Україні

      4299 Читать новость на русском
      Путін розповів Макрону, що хоче закріплення "формули Штайнмаєра"
      Путін розповів Макрону, що хоче закріплення "формули Штайнмаєра" / cdn.img.inosmi.ru

      Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном. У розмові Путін розповів своєму колезі, що хоче, аби "Київ виконав усі домовленості", досягнуті за результатами зустрічі в нормандському форматі у 2015-2016 роках, зокрема, закріплення "формули Штайнмаєра".

      Два лідери також позитивно оцінили результати нещодавного обміну полоненими між Україною та Росією, повідомляє прес-служба Володимира Путіна.

      Цікаво! Чому Путін погодився на обмін полоненими

      Макрон та Путін назвали обмін важливою гуманітарною акцією. Вони сподіваються, що це сприятиме нормалізації російсько-українських відносин.

      Російський президент наголосив на доцільності ретельної підготовки порядку денного чергового саміту "нормандської четвірки", а також опрацювання тих рішень, які можуть бути схвалені лідерами за підсумками такої зустрічі.

      У цьому контексті він звернув увагу на "необхідність виконання Києвом домовленостей", досягнутих під час попередніх зустрічей на вищому рівні в Парижі і Берліні у 2015-му і 2016 роках.

      Зокрема, Путін виділив домовленості про розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення і закріплення у письмовому вигляді "формули Штайнмайера".

      Що передбачає "формула Штайнмаєра"?"Формула Штайнамаєра" – формула для досягнення миру на Донбасі, запропонована федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

      Формула, зокрема, передбачає проведення місцевих виборів на Донбасі та поступове запровадження особливого статусу для регіону. Фактично, формула виносить на перший план виносить політичні аспекти врегулювання конфлікту на Донбасі.

      blog_ava
      Узимку вдома в українців буде тепло: "Нафтогаз" накопичив рекордну кількість газу
      8 вересня
      2030
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Еммануель Макрон Нормандський формат Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 8 вересня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      8 вересня , 22:00 Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      Блоги тижня 1357
      Зворушливе повернення полонених, моторошне ДТП з дітьми та невдала втеча в'язнів – відео тижня
      8 вересня , 19:30 Зворушливе повернення полонених, моторошне ДТП з дітьми та невдала втеча в'язнів – відео тижня
      763
      Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      8 вересня , 19:00 Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      Світові Медіа 8023
      Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      8 вересня , 18:00 Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      Антон Голобородько 1317
      Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      8 вересня , 16:04 Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      16723
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук