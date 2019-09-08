Путін розповів Макрону, за якою формулою бачить досягнення миру в Україні

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном. У розмові Путін розповів своєму колезі, що хоче, аби "Київ виконав усі домовленості", досягнуті за результатами зустрічі в нормандському форматі у 2015-2016 роках, зокрема, закріплення "формули Штайнмаєра".

Два лідери також позитивно оцінили результати нещодавного обміну полоненими між Україною та Росією, повідомляє прес-служба Володимира Путіна.

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Макрон та Путін назвали обмін важливою гуманітарною акцією. Вони сподіваються, що це сприятиме нормалізації російсько-українських відносин.

Російський президент наголосив на доцільності ретельної підготовки порядку денного чергового саміту "нормандської четвірки", а також опрацювання тих рішень, які можуть бути схвалені лідерами за підсумками такої зустрічі.

У цьому контексті він звернув увагу на "необхідність виконання Києвом домовленостей", досягнутих під час попередніх зустрічей на вищому рівні в Парижі і Берліні у 2015-му і 2016 роках.

Зокрема, Путін виділив домовленості про розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення і закріплення у письмовому вигляді "формули Штайнмайера".

Що передбачає "формула Штайнмаєра"?"Формула Штайнамаєра" – формула для досягнення миру на Донбасі, запропонована федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.



Формула, зокрема, передбачає проведення місцевих виборів на Донбасі та поступове запровадження особливого статусу для регіону. Фактично, формула виносить на перший план виносить політичні аспекти врегулювання конфлікту на Донбасі.