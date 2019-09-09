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      Зеленський готовий до зустрічі Нормандського формату вже цього місяця, – Пристайко

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      Пристайко: хочемо провести зустріч "нормандської четвірки" якомога швидше
      Пристайко: хочемо провести зустріч "нормандської четвірки" якомога швидше / rubryka.com

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що зустріч у Нормандському форматі планується найближчим часом. Є ініціатива щодо проведення такої зустрічі щонайшвидше, а президент Володимир Зеленський готовий зробити це вже до кінця вересня.

      Вже навіть є певні домовленості з усіма учасниками Нормандського формату, розповів Вадим Пристайко під час спільного брифінгу з брифінгу з головою МЗС Молдови Ніку Попеску.

      До слова: Путін розповів Макрону, за якою формулою бачить досягнення миру в Україні

      Ще у нас буде одна телефонна розмова з усіма радниками глав держав і урядів для того, щоб вийти максимально швидко. У нас немає часу,
      – заявив дипломат.

      Він пригадав слова Президента України Володимира Зеленського, який говорив, що не збирається 5 наступних років "проводити безкінечні переговори і зустрічі".

      "У нас є завдання максимально швидко вирішити усі питання. Якщо для цього потрібна зустріч лідерів у Нормандському форматі, то я вважаю, що потрібно це зробити", – заявив Пристайко.

      Що таке Нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

      Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі. Зокрема, така ініціатива була від президента після спроби організувати скандальний телеміст між "Россия 24" і NewsOne та після вбивства чотирьох військових на Донбасі.

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      Теги: Новини політики МЗС України Володимир Зеленський Нормандський формат Новини України Вадим Пристайко
      Джерело: 24 канал
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