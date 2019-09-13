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      Кучма не має оптимізму щодо зустрічі в нормандському форматі

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      Леонід Кучма оцінив майбутню зустріч "нормандської четвірки"
      Леонід Кучма оцінив майбутню зустріч "нормандської четвірки" / Getty Images

      Другий президент України, учасник переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив про відсутність оптимізму щодо майбутньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки", яка має відбутися в кінці вересня.

      "Оптимізму немає в жодному разі. Головне – витримати один проти трьох. Бо ті пропозиції, лунатимуть, на мій погляд, – у жодному разі сьогодні Україні не потрібні. Я маю на увазі Донбас", – сказав Кучма в коментарі "Громадському" в кулуарах форуму YES у Києві.

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      Таким чином політик відповів на питання про те, чи зможуть лідери України, Росії, Франції та Німеччини домовитися цього разу.

      Кучма також назвав "червоні лінії" для України, за які не можна заходити на перемовинах: це жодної федерації і конфедерації.

      А ще він наголосив, що Україна не повинна вносити зміни до Конституції у контексті мінських угод.

      Що таке нормандський формат? Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Леонід Кучма Нормандський формат
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