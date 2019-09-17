Пристайко очертил "формулу Зеленского" по Донбассу: в чем ее суть

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что по Донбассу существует условная "формула Зеленского", которая должна соответствовать ожиданиям украинского народа. А на ее воплощение действующая украинская власть имеет от полугода до года.

Как отметил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова", условная "формула Зеленского" говорит о том, что действующая украинская власть сделает все шаги, которые может сделать, отвечая на ожидания прежде всего украинского народа.

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По его словам, это означает, что Украина попытается вызволить из плена всех украинцев и пытаться "ментально, посланиями и символами" дотянуться до украинского народа, который остался по ту сторону линии соприкосновения.

Так, Пристайко напомнил о попытке отстроить мост в Станице Луганской. В то же время глава МИД подчеркнул, что президент Зеленский предлагает сделать так, чтобы люди на оккупированных территориях не должны были каждые 60 дней перерегистрироваться для получения пенсии, а могли делать это один раз в год.

Такие шаги являются основой условной "формулы Зеленского", в конце которой стоит: если мы в ближайшее время не сможем, суммировав все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. На все про все у нас есть от полугода до года. А заканчивается "формула Зеленского" фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры и каждый день просыпаться и читать, кого застрелил снайпер, и кто где погиб,

– отметил Пристайко.

Кроме того, министр сообщил, что в письменном виде "формулы Зеленского" не существует, поскольку он ее только что сформулировал, поэтому она не очень четкая. Поэтому Пристайко добавил, что ему надо будет встретиться с президентом и "набросать ее быстренько".

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К слову, как отметил руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко в комментарии 24 каналу, в ближайшее время президента Зеленского ждут испытания в переговорных процессах по урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, накануне встречи лидеров "нормандской четверки" идет обсуждение формулы Штайнмайера (местные выборы в ОРДЛО без вывода российских войск – 24 канал). Однако есть информация, что формальный компромисс найден.

Для Зеленского вызов – не соглашаться на проведение выборов силами боевиков на неконтролируемых территориях. Это будет фикция и наш огромный проигрыш. Также нельзя соглашаться на особый статус так называемых "ДНР" и "ЛНР",

– подчеркнул эксперт.

В то же время он считает, что на Украину в этом вопросе будут давить.