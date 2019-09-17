Беспокойные сутки на Донбассе: погиб украинский защитник, еще двое ранены

Военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения во время выполнения боевой задачи. В целом за 16 сентября пророссийские боевики 23 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

Враг применял и запрещенное минскими соглашениями вооружение – минометы 120 и 82 миллиметров. Обстрел противник вел также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потери: На Донбассе погиб молодой украинский военный: фото

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреливали украинские позиции вблизи Павлополя, Пищевика, Лебединского, Верхнеторецкого, Водяного, Опитного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вел огонь возле Луганского, Новотошковского, Новолуганского, Новгородского и Крымского.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Уже за эти сутки русские наемники дважды нарушили режим прекращения огня. И именно 17 сентября на Донбассе погиб очередной украинский военный.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала