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      Беспокойные сутки на Донбассе: погиб украинский защитник, еще двое ранены

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      На Донбассе погиб украинский воин
      На Донбассе погиб украинский воин / Иллюстративное фото

      Военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения во время выполнения боевой задачи. В целом за 16 сентября пророссийские боевики 23 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

      Враг применял и запрещенное минскими соглашениями вооружение – минометы 120 и 82 миллиметров. Обстрел противник вел также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Потери: На Донбассе погиб молодой украинский военный: фото

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреливали украинские позиции вблизи Павлополя, Пищевика, Лебединского, Верхнеторецкого, Водяного, Опитного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вел огонь возле Луганского, Новотошковского, Новолуганского, Новгородского и Крымского.

      За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Уже за эти сутки русские наемники дважды нарушили режим прекращения огня. И именно 17 сентября на Донбассе погиб очередной украинский военный.

      ООС карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Жертвы Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
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