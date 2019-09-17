Неспокійна доба на Донбасі: загинув український оборонець, ще двоє поранені

Військовослужбовець отримав несумісні з життям поранення під час виконання бойового завдання. Загалом за 16 вересня проросійські бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Ворог застосовував і заборонене мінськими угодами озброєння – міномети 120 та 82 міліметрів. Обстріл противник вів також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрати: На Донбасі загинув молодий український військовий: фото

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстрілювали українські позиції поблизу Павлополя, Пищевика, Лебединського, Верхньоторецького, Водяного, Опитного, Невельського, Миколаївки, Мар’їнки, Красногорівки та Новотроїцького.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог вів вогонь біля Луганського, Новотошківського, Новолуганського, Новгородського та Кримського.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє українських захисників. Вже цієї доби російські найманці двічі порушили режим припинення вогню. І саме 17 вересня на Донбасі загинув черговий український військовий.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу